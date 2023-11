Manolo Lama abre el debate sobre Sergio Ramos y la selección: "Si está castigado físicamente..."

Los parones de selecciones han llegado a su fin en este 2023 y los combinados nacioneles baja el telón pensando en la Eurocopa que se disputará en Alemania desde el 14 de junio hasta el 14 de julio de 2024. España consiguió la clasificación al ganar a Noruega el pasado mes de octubre y en este mes de noviembre ha sellado el primer puesto de grupo, que le coloca como cabeza se serie en el sorteo que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre.

Todavía quedan más de seis meses para la disputa del torneo de selecciones, pero el debata alrededor de la convocatoria de Luis de la Fuente ya se ha abierto. El pasado domingo Mladini se pronunció en Tiempo de Juego y dio su particular lista de la seleccione española para la Eurocopa. Y ahora Manolo Lama da su opinión sobre una leyenda del fútbol español.

Las dudas de Maldini en su convocatoria particular de España para la Eurocopa: "No le voy a poner" Las hordas internacionales de Tiempo de Juego dan su lista de 23 jugadores de España para la Eurocopa que se disputa en Alemania en 2024. Javier Pastor 19 nov 2023 - 21:00

@tiempodejuegocope Datos Luis Enrique comparados con los de Luis de la Fuente ? sonido original - tiempodejuegocope





Sergio Ramos anunció que deja la Selección Española

El pasado mes de febrero Sergio Ramos anunciaba en sus redes sociales que dejaba la Selección Española. El central sevillano, que por aquel entonces militaba en el PSG, renunciaba a España después de que Luis Enrique no contara con él para el Mundial de Catar. La selección cayó eliminada en octavos, el técnico asturiano abandonaba el banquillo nacional y llegaba Luis de la Fuente.

La situación cambiaba, las puertas se volvían a abrir para Ramos con el cambio de seleccionador. Pero el futbolista reconocía, a las pocas semanas, una llamada en la que el entrenador no comunicaba que no iba a contar con él "independientemente del nivel que pudiera mostrar".

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que puede mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", escribía Sergio Ramos en una carta publicada en sus redes sociales el pasado mes de febrero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El defensa deja la Selección tras una llamada de Luis de la Fuente.

El defensa no acude a una convocatoria de España desde hace más de dos años. Fue citado por última vez en marzo de 2021 para disputar los partidos contra Grecia, Georgia y Kosovo de clasificación para el Mundial de 2022 y desde entonces no ha vuelta a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, casa de la selección.

"Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por una cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o defecto, es solo la capaciadad", afirmaba el defensa en la carta que también reconocía "admirar con envidia" a otros compañeros.

¿Luis de la Fuente sentenció a Sergio Ramos?

El actual seleccionador de España fue muy contundente en su primera rueda de prensa al frente del banquillo de la seleccion en el pasado mes de marzo. "No vamos a hablar de jugadores que no están, pero voy a contestar para dejar zanjado el tema. A Sergio le transmito toda mi admiración y reconocimiento a alguien tan imporante en nuestra historia, pero fue una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas", dijo el técnico sobre la situación del central en la Selección.

El técnico riojano será presentado este lunes como nuevo seleccionador español de fútbol.Cordon Press

"Nos dijimos lo que nos teníamos que decir, con nuestros puntos de vista. Respecto a su carta no tengo nada que decir, todo el mundo la ha visto. Hablé con él lo que tenía que hablar", sentenció Luis de la Fuente que con esas palabras parecía cerrarle las puertas de la Selección a Sergio Ramos de manera definitiva.

Fichaje sorpresa por el Sevilla

El futuro de Sergio Ramos era incierto tras abandonar el Paris Saint-Germain. El defensor no terminó de cuajar y salió del equipo parisino el pasado verano después de que finalizara su contrato. El futbolista era libre de poder fichar por cualquier equipo, pasaron las semanas y su futuro parecía alejado de los terrenos de juego. Pero el Sevilla llamó a su puerta en los últimos días de mercado y su fichaje por el equipo que le vio crecer futbolísticamente se cerró en el pasado mes de septiembre.

Sergio Ramos regresaba tras 18 temporadas al club hispalense. Era sin lugar a dudas el bombazo del mercado de fichajes en el fútbol español. Aunque antes de concretar su vuelta al conjunto sevillano el futbolista rechazó las ofertas de Galatasaray y Al-Ittihad, equipo de Karim Benzema.

Spain La Liga soccer match ENTRADA

Ahora el Sevilla no está en su mejor momento deportivo. José Luis Mendilibar fue cesado como técnico y aterrizó Diego Alonso en el banquillo del Sánchez Pizjuán, pero parece que el cambio de entrenador no ha causado el efecto deseado y el conjunto andaluz sigue con su mala racha de resultados, al igual que Sergio Ramos que tan solo ha disputado siete partidos.

El equipo encadena nueve partidos sin conseguir la victoria entre Liga y Champions, el útlimo triunfo fue en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Quintar. Y el futbolista encadena una lesión tras otra, que no le permiten jugar con regularidad