De La Fuente describe el ambiente del vestuario tras la lesión de Gavi: "Al descanso, un velatorio"

Luis de la Fuente no escatimó en detalles sobre la lesión de Gavi al término del España - Georgia. Pese a la buena noticia que supone ser cabezas de serie en el sorteo de la Eurocopa del próximo verano, la lesión de rodilla del centrocampista del Barcelona obnubiló lo demás. "Ha sido un accidente, una desgracia, la mala suerte, el infortunio...", describió en una rueda de prensa en la que prácticamente todas las cuestiones giraron en torno a la preocupante lesión del jugador.





De La Fuente dijo que era, para él, prioridad recuperar al futbolista a nivel anímico porque el joven "estaba roto, destrozado, no comprendía que estas cosas pudieran llegar a pasarle. Siempre piensas que esas cosas les pasan siempre a los demás, tienes cierta sensación de invulerabilidad... Pero no es así: somos muy frágiles. La vida te enseña que tienes que seguir hacia adelante. El vestuario al descanso parecía un velatorio. El fútbol y la vida tienen estas cosas, los momentos buenos no los valoramos lo suficiente en esta vida", reflexionó.

"Que yo recuerde, es el momento más duro y más amargo como seleccionador", dijo con la emoción contenida.

Gavi se duele de su lesión en la rodilla (Sefutbol)





No entró a valorar el tiempo de baja del jugador: "Solo pienso en la salud del futbolista, y solo deseo que mañana nos digan que es menos de lo que parece".

No terminó sin mandarle un mensaje de disculpas al club de origen del jugador: "Al Barcelona, joder, que lo sentimos en el alma. Estamos rotos, lo sentimos igualmente como ellos. Lo sentimos mucho", finalizó.