La defensa de Juanma Castaño a Luis de la Fuente por sus palabras sobre Gavi: "No podéis pensar lo mismo"

La primera concentración de la selección española con Luis de la Fuente ha estado marcada por la figura de Gavi. Todo comenzó con el pique con Dani Ceballos en El Clásico sobre el que el seleccionador medió y siguió con las palabras que tuvo el seleccionador durante la previa del segundo partido sobre él. 'Relevo' también publicó los problemas que habría tenido el jugador del FC Barcelona en diferentes momentos durante la última semana y media. Lo último fue su suplencia en el encuentro ante Escocia en el que España cayó derrotada. Todo esto ha sido motivo de debate en 'El Partidazo de COPE'.

Sergio Santos, una de las personas que firmó esta información, ha hablado con Juanma Castaño sobre lo que ha pasado con él en esta concentración. "Hay cuatro puntos clave: lo que hace Gavi en un acto de firmas en Málaga, una entrada dura que hace en un entreno, cómo asume la suplencia ante Escocia y cómo está en cuanto a su posición en el campo", señaló el periodista. Miguel Ángel Díaz amplió la información: "Esta tarde he preguntado a fuentes federativas, lo que me dicen es que Gavi no se encontraba fino. Por eso llamaron a Dani Olmo".

En 'El Partidazo de COPE' recuperaron las palabras de Luis de la Fuente. "Es un jugador con muchos recursos, muy versátil. Su posición ideal es por el interior, pero el fútbol y las circunstancias te invitan a ocupar posiciones que también puede desempeñar. Está en proceso de madurez a todos los niveles, todavía no hemos visto su mejor versión. Una de sus virtudes es su coraje y su madurez le hará controlar algunos comportamientos que igual no son beneficiosos, ni para él ni para el equipo. Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene. A mí dame un Gavi antes que otro tipo de futbolista, me quedo con sus ganas y ese empuje que tiene", expuso.

Después de escuchar las palabras de Luis de la Fuente, Juanma Castaño preguntó si seguían manteniendo los tertulianos de 'El Partidazo de COPE' lo que opinan sobre la situación de Gavi también tras conocer la información de 'Relevo' y emitió una opinión que puedes escuchar aquí. Miguel Rico opina que no puede utilizar la palabra "comportamiento", porque "va más allá del juego". "Hay que hilar muy fino aquí", sentencia. Santi Cañizares se queda con la conclusión: "Se ha deshecho en elogios hacia el futbolista".

David Sánchez cree que "es mejor que se lo diga en privado", a lo que contestó Santi Cañizares que "si alguien se molesta con esto, es porque tiene ganas de molestarse". "Tú eres Gavi y suma", expresó Miguel Rico, "esto, más lo de hoy de 'Relevo'...". Miguel Ángel Díaz apuntó que "en la era De la Fuente, que vamos a ver lo que dura, a lo mejor Pedri y Gavi no son titulares en todos los partidos". Sobre esa puntualización de "lo que dura", Juanma Castaño aclaró que "si nos la pegamos en la Nations League, se acaba la era De la Fuente".