Luis de la Fuente, sobre la dimisión de Rubiales: "Máximo respeto a la decisión que ha tomado"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, expresó este lunes su "máximo respeto" a la decisión de dimitir adoptada por el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, tras sus actos en la celebración del título mundial de la selección femenina en Sídney, cuando se tocó los genitales en el palco y dio un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.



Preguntado por la renuncia a su cargo anunciada el domingo por Rubiales en la rueda de prensa previa al partido España-Chipre, que se jugará este martes en Granada, De la Fuente afirmó que ya dijo "todo lo que tenía que tenía decir" cuando le "correspondía" y reiteró su "máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales", con quien aseguró que no ha hablado.



Ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre este asunto, el seleccionador nacional manifestó que entiende esa "insistencia", pero recalcó su postura de mostrar su "máximo respeto a una decisión personal e intransferible", ante la que volvió a expresar su "total y absoluto respeto". "Las personas toman decisiones cuando creen que tienen que tomarlas", apostilló.

Sobre el futuro en la RFEF, De la Fuente indicó que "cuanto más tranquilos" estén "los profesionales" y más puedan "pensar en fútbol, mejor", y precisó que no conoce "los tiempos" ni la normativa relativa al proceso electoral que se abrirá, por lo que abogó por "seguir pensando en fútbol, fútbol, fútbol".



"Si tengo la oportunidad de estar en la Eurocopa 2024, Dios lo quiera, estaremos pensando únicamente en la responsabilidad que tenemos", subrayó el técnico riojano, quien, cuestionado por si la renuncia de Rubiales puede afectar a la selección y a él como seleccionador, dijo que él se ocupa y se centra en lo que puede "controlar".



"No me preocupa el ruido que pueda haber. Lo que pase más allá de hacer alineaciones, convocatorias y entrenamientos, eso está ya lejos de mi dominio y de mi control. Me ocupo de lo que puedo controlar", añadió De la Fuente, que también resaltó que él habla de lo que le "compete, que es el equipo", y aseveró que dentro de él piensan "en fútbol" y viven "en una burbuja dentro de la grandísima responsabilidad" deportiva que tienen.



El seleccionador señaló que entiende que haya "interés por conocer otros detalles", pero que deben "centrarse en fútbol y en lo que los profesionales" pueden "controlar", puesto que, además, "mañana hay un partido muy importante" que les puede "consolidar en la pelea por el liderato en el grupo de clasificación" para la Eurocopa 2024, lo que ya es "muy importante".



Respecto a si ha trasladado algún mensaje a Rubiales, con quien ha compartido los cinco últimos años en la RFEF, De la Fuente recordó que "lleva once años en la Federación" y ya va "para doce", por lo que lleva "mucho tiempo aquí, en la casa, antes de que llegara Rubiales".



"Soy entrenador de fútbol. Yo estoy feliz y encantado de estar aquí, como lo estarían la mitad de los técnicos de España. Es un sentimiento honesto y justo. No me ha regalado nada nadie, me lo he ganado yo, y estoy muy agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida. Es de bien nacido ser agradecido, y yo lo soy", aseveró el seleccionador, que reiteró que, después de "cuarenta años en esto del fútbol" y "veintiséis ya" en los banquillos, "algo de experiencia" tendrá.