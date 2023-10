La profecía de Aouate a Juanma Castaño sobre la guerra de Israel y Europa: "No podrán ir tranquilas"

La situación entre Israel y Hamás sigue en tensión. El conflicto está afectando a todos los estratos sociales y el deporte no es ajeno. Se vio reflejado con la polémica entre Dudu Aouate y Karim Benzema. Los dos exjugadores de LaLiga se vieron enfrascados en un incidente verbal por las posiciones y opiniones de cada uno. Este miércoles, el portero israelí pasaba por 'El Partidazo de COPE' para reafirmar sus comentarios sobre el delantero, así como para dar el punto de vista hebreo de todo lo que sucede en Oriente Medio en los últimos días. Así terminó su intervención con Juanma Castaño.

Según el Ministerio de Salud palestino, van cerca de 3.500 muertos y más de 12.000 heridos desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamás el 7 de octubre. En Cisjordania, el balance es de 61 muertos y 1.300 heridos. Por su parte, Israel ha informado de cerca de 1.400 fallecidos desde entonces. De los últimos, cabe recordar que hay israelíes secuestrados desde la incursión de Hamás en el sur de Israel. El líder del brazo político de Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, ha asegurado que la mayoría son militares.

El conflicto con Benzema

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", escribió el francés, a lo que Aouate replicó llamándole 'hijo de p...' en cinco idiomas diferentes. Apenas tres días después, el portero no solo no se arrepiente, sino que se retracta de lo que escribió en 'El Partidazo de COPE': "Aquello estuvo por encima de lo natural, y de un día para otro masacraron niños, bebés, violaciones... Una persona humana, sea Benzema o cualquiera, y no condena esto rotundamente, para mí es más que un hijo de p***".

Dudu Aouate, en @partidazocope



"Sí, he recibido amenazas después de mi mensaje a Benzema"



El israelí, preguntado por Juanma Castaño por la polémica afirmación del Ministro del Interior francés, que le acusa de ser cercano a los Hermanos Musulmanes, dio su particular punto de vista: "Benzema es musulmán. Y es que, durante años, por imágenes, creo que está cercano a los Hermanos Musulmanes. Cuando no niegas una cosa así, con toda la gente que te sigue, al margen de las ideas que tengas, cuando no lo dices de tu voz, no se puede creer. Yo no soy policía, pero que lo investiguen, y si lo es, que pague por ello".

La reflexión en El Partidazo de COPE

"Yo creo que en Europa, lo que está pasando ahora, porque vemos las manifestaciones que hacen, lo que Francia está haciendo, lo que Alemania hace... Yo creo que Europa está dormida un poco, porque si no lo paras y no se une toda Europa, hay una grave situación ahí", reflexiona Dudu Aouate en 'El Partidazo de COPE', "dentro de 10, 15 años, Juanma, ni tú, ni tu mujer, ni tus hijos podrán ir tranquilos por la calle, y, te lo aseguro, aquí en Israel, vamos a estar bien".

Decenas de manifestantes durante una concentración de emergencia por los últimos acontecimientos en Gaza, frente a la embajada Israelí, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). La concentración se ha convocado bajo el lema â??Detengamos la masacre en Gazaâ??. Al menos 471 personas han muerto y cientos han resultado heridas, según el último recuento ofrecido por las autoridades gazatíes, en un bombardeo al hospital árabe Al-Ahli (Hospital Bautista) de Gaza, en el que se encontraban centenares de personas, muchas de ellas menores. Es la agresión con más víctimas mortales desde que el pasado 7 de octubre Hamás atacase por sorpresa a Israel.





El portero defiende que "hemos recibido un golpe tremendo, pero no se va a morir Israel por 1.500, ni por 5.000, ni por 10.000 muertos": "Vamos a hacer que esto se termine, ahora es una oportunidad para nuestros hijos, Israel no se va a relajar hasta que lo consiga y te lo digo con total seguridad, estamos en luto, estamos dolorosos, pero, había gente en la Franja de Gaza que llevaban a sus hijos cuando estaban enfermos al hospital de Israel, un montón de gente creía en la paz y ahora han cambiado su mentalidad porque asesinaron a sus hijos".

