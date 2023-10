Aouate, contra Benzema: "Que investiguen, y si está cerca de los Hermanos Musulmanes, que lo pague"

Dudu Aouate y Karim Benzema fueron noticia hace apenas unos días por la durísima contestación del ex futbolista israelí al delantero francés, a raiz de un tuit que Benzema escribió en favor de las víctimas de Gaza.

"Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", escribió el francés, a lo que Aouate replicó llamándole 'hijo de p...' en cinco idiomas diferentes.

Apenas tres días después, Dudu Aouate no solo no se arrepiente sino que se retracta de lo que escribió contra Karim, tal como hizo en El Partidazo de COPE: "Entiendo que tengamos ideologías diferentes, pero lo que me molestó es que..." reflexionó Aouate, que recordó lo sucedido el pasado sábado 7 de octubre, cuando comenzó todo: "aquello estuvo por encima de lo natural, y de un día para otro masacaron niños, bebés, violaciones..." Y por ese motivo, cree que "una persona humana, sea Benzema o cualquiera, y no condena esto rotundamente, para mí es más que un hijo de p***".

Tuit de Dudu Aouate contra Benzema, denunciado por odio en Twitter





Sobre la presunta relación con los Hermanos Musulmanes

No fue lo único que Aouate dijo contra Karim Benzema en la entrevista con Juanma Castaño. El israelí, preguntado por la polémica afirmación del Ministro del Interior francés, que le acusa de ser cercano a los Hermanos Musulmanes, dio su particular punto de vista: "Benzema es muslmán. Y es que, durante años, por imágenes, creo que está cercano a los Hermanos Musulmanes. Cuando no niegas una cosa así, con toda la gente que te sigue, al margen de las ideas que tengas, cuando no lo dices de tu voz, no se puede creer. Yo no soy policía, pero que lo investiguen, y si lo es, que pague por ello", pidió.

Benzema baja del avión que le llevó a Arabia Saudí para firmar por el Al-Ittihad. CORDONPRESS





Clara posición contra Hamas

Aouate explicó que, por el tuit en el que insultó a Benzema, recibió muchas amenazas "pero paso. Aunque me provoca tristeza, porque eso quiere decir que hay mucha gente esté a favor de esto", denunció.

Audio





Al margen de explicar su reacción contra Karim Benzema, mostró su clara posición contra Hamas, recordando que "el 60 por ciento de la gente en Palestina votó a Hamas en las elecciones".

Por ese motivo, cree que solo Hamas es culpable del sufrimiento de su población: "Si a Hamás no le importa su población significa que tiene que pagar las consecuencias. Hay familias aquí (en Israel) con gente secuestrada allí. El mundo tiene que entender que Israel siempre le ha dado de todo a Gaza: luz, agua, dinero, trabajo... Y nos pagan con esto de un día para otro. Vamos contra Hamás, no contra la población", explicó.

Y otra cosa dejó clara: combatiría por su país en este conflicto, aunque por el momento hay 'overbooking' en el Ejército de Israel: "He llamado para ir, pero hay mucha gente por delante".