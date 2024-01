Paco González explica lo que más fastidia al Real Madrid de la eliminación ante el Atlético: "No es la Copa"

Después de ganar la Supercopa de España, y con el descanso justo, el Real Madrid se presentaba en el Metropolitano para jugarse ante el Atlético de Madrid el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. Y lo notó. Los blancos cayeron eliminados y Paco González explicó que es lo que más molesta a su afición en El Partidazo de COPE.

Carlo Ancelotti metió toda su artillería, con Vinicius y Rodrygo como estiletes de ataque. Pero para este choque también concedió algunos descansos, como los de Tchouameni o Kroos. Llegar otra vez a los 120 minutos ante el Atlético de Madrid como una semana antes, además de otra batalla en la final, se notaba en sus piernas.

Mientras tanto, más allá de este cansancio, en Real Madrid TV se han vuelto a acordar del arbitraje. Cuadra Fernández fue protagonista de un duelo que no cesó, entre las faltas atléticas y las protestas merengues. Nueve infracciones del Atlético de Madrid en la primera parte, que no acarrearon sanción alguna para los rojiblancos.

MADRID, 18/01/2024.- El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Riquelme (c) celebra su gol, cuarto del equipo, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre Atlético de Madrid y Real Madrid, este jueves en el estadio Cívitas Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez

"Ha sido una encerrona. Superliga, ya. Lo de estas competiciones… Le doy mucho más mérito a las últimas Ligas que hemos ganado que a las cinco Champions bajo estos arbitrajes", señalaban en la televisión del club, "hay que seguir jugando estas cosas, pero esto es intolerable. Lo de España es alucinante, una cosa terrible".

La eliminación ante el Atlético

El conjunto blanco no realizó su mejor partido en el Metropolitano. Lunin cometió errores, Rüdiger, que hasta el momento había sido el mejor defensa del equipo, se mostró muy impreciso y Vinicius no pudo salvar al equipo como había hecho unos días antes siendo el mejor ante el FC Barcelona.

El ucraniano estuvo muy lejos de su nivel en el Metropolitano. Especialmente en el segundo gol de los colchoneros, obra de Álvaro Morata. El ariete madrileño se aprovechó de la indecisión de un Lunin que se quedó a media salida dejando vendida toda su portería. Quizá pudo hacer algo más también en el tanto de Griezmann.

También fue una noche aciaga paraRüdiger. Despejó mal un balón en el primer gol de Samu Lino y le faltó comunicación y contundencia en la jugada del tanto de Morata. Tchouaméni tampoco estuvo muy fino cuando saltó al campo en la segunda mitad. El francés no parecía estar en su mejor estado de forma.

MADRID, 18/01/2024.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann celebra su gol, tercero del equipo, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey de fútbol entre Atlético de Madrid y Real Madrid, este jueves en el estadio Cívitas Metropolitano. EFE/Juanjo Martín

Vinicius no se libró de estar bajo el foco en el derbi. Antes de comenzar el choque, de forma involuntaria por los cánticos que se escucharon en los aledaños del Metropolitano. Y durante el partido, el brasileño estuvo en medio de la mayoría de trifulcas que se dieron sobre el césped. En lo deportivo, estuvo lejos de su nivel.

"No es la Copa"

Carlo Ancelotti, preguntado por si fue justa la eliminación de los blancos, no quiso definirse: "No lo sé, el Atlético ha hecho como nosotros un esfuerzo tremendo. Nadie merecía perder". Ancelotti no quiso culpar al arbitraje, ni a un fallo de Lunin en el segundo gol rojiblanco, ni siquiera a un posible bajón físico.

El italiano sabe que esto enfada a los merengues. Terminó señalando una posible causa de la derrota, "un pecado de juventud", pero Paco González explicó en El Partidazo de COPE lo que más fastidia a los aficionados del Real Madrid de la eliminación ante el Atlético de Madrid.