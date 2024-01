La decisión que Roberto Morales cree que tiene que tomar Ancelotti ante el Atlético: "Si pierde, no pasa nada"

No es el día de la marmota, es el segundo enfrentamiento en una semana entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Viene marcado por la Supercopa de España en la que los blancos ampliaron sus vitrinas tras ganar a los rojiblancos y al FC Barcelona. Roberto Morales sugirió una decisión para Carlo Ancelotti que fue discutida en El Partidazo de COPE.

Audio

Sigue este jueves en Tiempo de Juego el derbi madrileño de octavos de final de la Copa del Rey Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño te esperan para disfrutar del Atlético de Madrid-Real Madrid y del Unionista-Barcelona del torneo del KO. 17 ene 2024 - 23:45

El equipo de Simeone ganó el primer derbi liguero de la temporada por 3-1 en casa en septiembre. Esa fue la única derrota de la temporada del Real Madrid y, desde entonces, está invicto en 21 partidos en todas las competiciones, con 17 victorias y cuatro empates. Entre esos triunfos está el 5-3 del pasado miércoles.

Pero es que el Atlético sube su nivel jugando en su Metropolitano, donde no ha perdido en 24 partidos consecutivos en todas las competiciones, desde una derrota por 1-0 ante el Barcelona en enero de 2023. Desde entonces, ganó 22 partidos en casa, y ambos empates llegaron contra el Getafe en LaLiga.

No será el último derbi madrileño en los próximos días. Los rivales se volverán a encontrar en la segunda vuelta de LaLiga el 4 de febrero. Allí, el Real Madrid está un punto detrás del líder, el Girona, y 10 puntos por delante del Atlético de Madrid, que ocupa el quinto lugar. Aunque los dos equipos de la capital tienen un partido por recuperar.

Ancelotti ante el Atlético

"Estamos jugando contra un equipo muy fuerte y estoy convencido de que va a ser más difícil que en laSupercopa", dijo Carlo Ancelotti, "es un trofeo más y es un partido que lo jugarán dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey": "Esto hace que el partido sea aún más grande, ya que es un juego sencillo de eliminación simple".

Carlo Ancelotti se abraza a Florentino Pérez tras la consecución de la Supercopa de España ante el Barcelona. EFE

El italiano no quiere pensar en el pasado más reciente. Para él, que conoce a la perfección la exigencia del Real Madrid, ganar la Supercopa de España no cambia nada en la temporada. Precisamente, su equipo no recibirá ningún homenaje en forma de pasillo, como es tradición, por levantar ese título.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Respeto las decisiones de cada club", dijo Ancelotti, "creo que está perfectamente bien si lo hacen y está perfectamente bien si no lo hacen": "No le doy mucha importancia a esto. Cada uno puede hacer lo que quiera, el Real Madrid hace las cosas diferentes. Si pudiéramos elegir, elegiríamos lo que es mejor para nosotros".

?? La reflexión de @santicanizares sobre el @Atleti - @realmadrid de mañana



??? "El ambiente en el que nace el partido es completamente distinto"



?? "Los jugadores están más atentos, son más irascibles, entran más fuerte..."



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/CcIhHvC4zG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 17, 2024

Ancelotti no quiere distracciones con otra cosa que no sea el encuentro. Sabe de la importancia que tiene después de sumarlo a sus vitrinas la temporada pasada. En esa carrera ya eliminó al Atlético de Madrid en la prórroga de los cuartos de final, aunque en esa ocasión fue en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Si pierde, no pasa nada"

El campeón de la competición continúa la defensa de su título ante un íntimo enemigo. El Atlético de Madrid - Real Madrid correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey se juega este jueves, 18 de enero de 2024, a partir de las 21:30 horas y lo podrás seguir en Tiempo de Juego. Un choque para el que Roberto Morales ve cambios en los blancos.

Celebración del cuarto gol del Real Madrid contra el Atlético.EFE

En El Partidazo de COPE defendió que Carlo Ancelotti hiciera rotaciones. Con las bajas de larga duración de Militao, Courtois y Alaba, recupera a Rodrygo Goes, con problemas físicos durante la semana, y apostará por Andriy Lunin como portero titular. Sí que se lo pierde Lucas Vázquez. El técnico italiano, que avisó que correrá "cero riesgos".