Denuncian gritos de 'mono' a Vinicius en la previa del Atlético - Real Madrid

El sorteo de octavos Copa del Rey deparó un Atlético de Madrid - Real Madrid, una semana después del derbi que disputaron los dos equipos en las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. En ese partido, los blancos se clasificaron para la final gracias a la victoria en la prórroga. Finalmente, los blancos lograron el título con una goleada sobre el Barcelona con el gran protagonismo de Vinicius, autor de tres goles en el 4-1 a los azulgranas.

El brasileño volvió a ser protagonista en el partido disputado en el Metropolitano, pero en este caso por los insultos recibidos por parte de la afición rojiblanca, que según denuncia El Mundo, ha gritado 'mono, mono' a Vinicius en la previa del partido. Durante el encuentro, el delantero madridista también se quejó al árbitro Cuadra Fernández de insultos de una parte de la grada.

Vinicius con la medalla de campeón de la Supercopa de EspañaEFE





Vinicius, centro de los insultos racistas

Precisamente esta semana, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona consideraba que los insultos racistas que recibió el jugador del Real Madrid en el estadio El Sadar el 18 de febrero de 2023 “podrían ser constitutivos de delito”, pero archivó la causa ante la imposibilidad de identificar a sus autores. Este procedimiento judicial se incoó en virtud de la denuncia interpuesta por la Liga de Fútbol Profesional por una posible infracción penal cometida el 18 de febrero del pasado año en el transcurso del partido disputado entre Osasuna y el Real Madrid.

El brasileño vivió uno de sus momentos más duros en Mestalla, cuando varios aficionados del Valencia le insultaron claramente gritándole 'mono'. En esa ocasión, Vinicius recriminó directamente a esos aficionados los gritos racistas. Esto es un problema que, por desgracia, varios jugadores reciben, aunque Diakhaby, jugador valencianista, se quejó de que no se trata ni defiende de la misma manera el caso del atacante brasileño del Madrid que a los de los demás. "Cuando le ocurrió a un jugador del Real Madrid, las cosas se hicieron enseguida", aclaró.

Vinicius protestado al árbitro en el partido del Real Madrid contra el Valencia.EFE





Estos no son casos aislados, sino que ocurre de forma frecuente según el defensa guineano. "No era el primer incidente, sino uno de más. Vinicius recibe muchos insultos racistas. Es provocador, pero hay límites. Que alguien se comporte así en el campo no significa que me vaya a permitir denigrar su raza", explicó.



A juicio a los cuatro acusados por colgar el muñeco de Vinicius



El juez que investiga lacolocación de un muñeco que representaba al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior colgado en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid ha comunicado la apertura de juicio oral a los cuatro acusados, que ahora presentarán sus escritos de defensa alegando su inocencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha llevado a cabo este jueves el trámite preceptivo de comunicar a los investigados su reciente decisión de abrir juicio oral para los cuatro acusados por un posible delito contra la dignidad y la integridad moral y otro de amenazas.

Se trata de un acto breve tras el que los cuatro investigados han abandonado el juzgado sin hacer declaraciones. Fuentes de la defensa han precisado a EFE que ahora sus letrados tienen que presentar sus escritos de cara al futuro juicio, en los que prevén pedir la libre absolución ante una acusación "exagerada".