Así narró Manolo Lama la clasificación del Atlético, con la locura de Petón

En Tiempo de Juego te contamos este jueves el partidazo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que supuso la clasificación de los rojiblancos para los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Cholo ganaron 4-2, con dos goles de Griezmann y Riquelme en la prórroga.

Durante los noventa minutos reglamentarios, Lino y Morata adelantaron en dos ocasiones al Atleti; y Oblak, en propia puerta, y Joselu empataron para los de Ancelotti.





Ancelotti: "Más no se podía hacer por muchas cosas"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no dejó ningún reproche a sus jugadores tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey en casa del Atlético de Madrid, aseguró que "más no se podía hacer por muchas cosas", y reconoció que acusaron el mayor desgaste en la prórroga tras "un pecado de juventud".



"No es sencillo valorar este partido. Hemos jugado muy bien, hemos luchado hasta el final para levantar dos veces la desventaja pero hemos perdido por arriesgar en una jugada innecesaria. En una pérdida de balón que nos ha castigado. Ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, más no se podía hacer por muchas cosas", aseguró en rueda de prensa.



Preguntado por la actuación arbitral, no dejó ninguna queja Ancelotti, que elogió al Atlético de Madrid sin reproche alguno a sus futbolistas.



"No sé si es justa la eliminación. El Atlético ha hecho un esfuerzo tremendo como nosotros, ha competido y luchado cada balón. Nadie merecía perder pero hemos perdido nosotros y tenemos que mirar adelante. Lo hemos dado todo, no tengo nada que reprochar. Como en todos los derbis hay lucha pero al final ha sido un partido correcto", valoró.



"No quiero hacer análisis individuales. Se podía hacer mejor cuando el partido estaba empatado, teníamos el control y no necesitábamos forzar demasiado las jugadas y a veces lo hemos hecho. Ha sido un pecado de juventud y ha sido la clave", añadió.

Simeone: "Como nos recibió la gente, es imposible que no les des el corazón"



Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró la victoria sobre el Real Madrid (4-2) por "cómo recibió y apoyó" el público a su equipo.



"Cuando ves a la gente así cuando veníamos al estadio, es imposible no darles el corazón", dijo Simeone.



"Salíamos del hotel para acá y nos encontramos con algo maravilloso, que te emociona y te anima a seguir trabajando. Ves a toda la gente metida en el partido y cuando ves a la gente como la ves es imposible no dejar el corazón. Nos llevamos una victoria merecida que es mucho más importante para nuestra gente que por ser los octavos de Copa", añadió el técnico rojiblanco.



Sobre el partido en sí, Simeone comentó que fueron mejores "en el alargue". "En el fútbol no hay merecimientos ni revanchas. Hay un partido nuevo y una forma de jugarlo. Estos tres partidos que hemos jugado con ellos son muy parecidos. Ellos seguramente son el mejor equipo del mundo. Pueden hacer gol de contragolpe, de cualquier manera en cualquier momento y cuando necesitan un delantero goleador también los tienen. No es suerte, son muy buenos, pero nosotros sabemos competir muy bien. En el área fuimos superiores. Ellos son muy buenos."



"¿Cuánto pierden?. ¿No pierden casi nunca no?", preguntó. El técnico quiso recordar con esas preguntas que el Real Madrid ha perdido dos partidos esta temporada. Los dos contra el Atlético. 3-1 en LaLiga y 4-2 en la Copa".