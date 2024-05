Miguel Rico califica de "poco respetuoso" el momento elegido para confirmar el despido de Xavi

Finalmente este viernes 24 de mayo se acabó el culebrón Xavi después de que todo comenzara el pasado mes de enero cuando el de Terrasa dijera que se iba a a ir a final de la presente temporada, pero todo cambió cuando hace un par de semanas Xavi y Joan Laporta confirmaron que el técnico seguiría finalmente en el banquillo blaugrana tras reunirse en la casa del presidente.

Este viernes se hizo oficial el despido de Xavi como entrenador culé y nuestro compañero Miguel Rico fue muy crítico por el momento de hacerlo "y es poco respetuoso"porque la atención del club tenía que estar centrada con el equipo femenino que este sábado disputa la final de la Liga de Campeones "y que es el equipo que hace lo que debería de hacer el primer equipo y no hace". Este despido ya lo avanzó hace unos días el propio Miguel Rico en El Partidazo de COPE tras el partido del Barcelona en Almería.

Fin a la era Xavi

Xavi seguirá siendo entrenador del Barcelona hasta el domingo por la noche cuando acabe el partido ante el Sevilla (comienza a las 21:00h en el Sánchez Pizjuán) y tras ese choque pondrá fin a su etapa que ha terminado con un sinfín de cambios y que finaliza con un final abrupto, con un despido cuando todo apuntaba a que podría culminar su contrato en 2025.

Xavi llegó como revulsivo, como una leyenda del barcelonismo en la que Joan Laporta veía al nuevo Pep Guardiola, a otro heredero de su añorado e íntimo Johan Cruyff. Tras la convulsa etapa de Ronald Koeman y un breve interinaje de Sergi Barjuán, Xavi debía devolver la ilusión, el buen juego y los títulos al Barça. Y, en parte, lo hizo.

Xavi, manteado tras ganar LaLigaInstagram - Xavi Hernández

Pero la relación de Xavi y el FC Barcelona, o de Xavi y Joan Laporta, fue una montaña rusa cuyo recorrido parecía no tener fin. Un 'ahora no, ahora sí, ahora no' de manual. Cuando las aguas parecían calmarse, con el anuncio de la continuidad del técnico, un nuevo giro de guión hará que la era Xavi termine ya y que lo haga con turbulencias.

Palmarés

Xavi Hernández dejará el banquillo blaugrana con una Liga y una Supercopa de España como palmarés en dos temporadas y media. Ambos títulos logrados en la temporada 2022/23, la primera completa ya que llegó a ese banquillo el 6 de noviembre de 2021, a mitad de la campaña anterior y tras la marcha de Ronald Koeman --con interinaje de Sergi Barjuán de por medio--.

Xavi Hernández en el banquillo.

Apenas dos títulos que, por el mal momento económico y por la plantilla a medio hacer que había, fueron celebrados. Sobre todo una Liga ganada con una gran defensa, con buena táctica y algún brote verde de buen juego. Una solidez que no se vio esta última temporada, cuando muchos esperaban un claro paso adelante en cuanto a juego que no llegó y, además, se perdió esa solidez defensiva.

Despedida

Pocas horas después de confirmarse el adiós de Xavi, el propio entrenador culé se ha despedido del barcelinos a través de una carta abierta en redes sociales.

En el comienzo de El Partidazo de COPE de este viernes con Joseba Larrañaga, Miguel Rico y Dani Senabre analizaron todas estas noticias nuevas en 'Can Barça' y puedes escuchar sus respectivas opiniones en el audio que aparece a continuación.

