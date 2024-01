Xavi anuncia que no seguirá en el Barcelona a final de temporada

Este sábado 27 de enero de 2024 es una fecha que ha marcado un antes y un después en la etapa de Xavi como entrenador del Barcelona ya que como ha anunciado en rueda de prensa, el técnico pondrá fin a su periodo como técnico culé el próximo 30 de junio.

Decisión de Xavi que ha llegado después de un nuevo tropezón del equipo culé. En esta ocasión ha sido tras la derrota del Barcelona en Montjuic ante el Villarreal en un encuentro loco (3-5).

Después del partido, el presidente Joan Laporta ha tenido una reunión con el propio Xavi, como ha ido contando nuestra compañera Helena Condis en Tiempo de Juego.

La idea era mantener a Xavi como técnico, a no ser que fuera el propio entrenador quien dijera que no se encontraba con ganas de seguir, como así ha ocurrido finalmente.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presi (Joan Laporta), Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco (los miembros de la comisión deportiva) y el 'staff', y creemos que la situación merece un cambio de rumbo", ha explicado en rueda de prensa.

"Como culé, no puedo permitir esta situación. El club necesita un cambio de dinámica, y esto liberará a los jugadores. Jugamos con demasiada tensión", resumió.

Xavi afirmó que se siente "el máximo responsable" de la actual "dinámica muy negativa" del equipo, de la que dijo "muchas veces" no tener "explicación", y comentó que tiene la sensación de "hacer lo correcto", actuando "con sentido común".

"No quiero ser una rémora para el club. Quiero ser siempre una solución, y el club me tendrá para lo que necesite. Seguiré hasta el 30 de junio, así lo he acordado con el presidente", comentó el todavía entrenador del Barcelona, que contó en la sala de prensa con el apoyo de su mujer Nuria Cunillera y de su hermano y asistente Óscar Hernández.

Etapa de Xavi como entrenador

Xavi se convirtió en el entrenador del Barcelona el pasado 5 de noviembre de 2021 y firmó hasta el 30 de junio de 2024. Una de las primeras decepciones llegó en la Supercopa de España de 2022 cuando cayó 2-3 ante el Real Madrid.

Poco tiempo después, cayó 3-2 ante el Athletic y quedó eliminado de la Copa del Rey 2021-2022. A partir de entonces la imagen del Barça de Xavi mejoró y pasó del noveno puesto en el que estaba en el que llegó, a ponerse segundo en la tabla y estará en la memoria de los culés el 0-4 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Todo esto también acompañado de una mala imagen en Europa donde no pasó de la Fase de Grupos y además quedó eliminado en cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht.

La temporada 2022-2023 también estuvo marcada por una nueva eliminación en la Fase de Grupos de la Champions League, aunque Xavi levantó el primer título con el Barcelona en enero de 2023 cuando ganó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España por 3-1.

Cuatro meses después, el club blaugrana conquistaba el título liguero, haciendo así realidad el doblete para las vitrinas culé. En Copa del Rey, sin embargo, el Barça quedó eliminado en semifinales ante el Real Madrid.

Esta temporada, y la última como ya ha confirmado Xavi en rueda de prensa, está siendo muy irregular. Tiene el punto positivo de haber avanzado a octavos de final de la Champions League donde se verá las caras ante el Nápoles, sin embargo, en la memoria está la contundente derrota en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid 4-1.

En esta última semana ha dicho adiós a la Copa del Rey tras caer 4-2 el pasado miércoles en San Mamés ante el Athletic en la prórroga.

