Míchel habla en COPE sobre los jugadores que se marcharán del Girona en verano: "Estamos jod..."

Juanma Castaño entrevistó al entrenador del Girona, Michel Sánchez, después de que el equipo ganara al Barcelona 4-2 en Montilivi y recuperar el segundo puesto en Liga. El equipo catalán está siendo el auténtico protagonista de esta Liga, después de haber competido con el Real Madrid buena parte de la temporada y de estar, en la 34ª jornada, en el segundo puesto que le daría acceso a disputar la Supercopa de España, una vez que ya se ha asegurado jugar la Champions League.

El entrenador del Girona reconoció que sus futbolistas están en una nube después de ganar al Barcelona el pasado sábado: “Hay que disfrutarlo y celebrarlo como se merece. Siempre pongo el vídeo del partido del fin de semana pero sé que están pensando en que hemos conseguido algo importantísimo y quiero dejarles un poco a su aire; están de subidón, sabiendo que han conseguido algo histórico. Es un reto bonito”.

Xavi dijo en la rueda de prensa posterior al partido que en los dos encuentros contra el Girona habían sido superiores, pese haber perdido los dos claramente: “En la primera vuelta tuve la sensación que estábamos recibiendo al Barça en nuestra área pero que salíamos y hacíamos mucho daño en transición. De la ida, aunque controles el balón y tires a puerta, nosotros controlamos el partidos y fuimos mejores. En este partido, hasta el 2-2 no estábamos bien nosotros; no estábamos haciendo daño al Barça, ni dominábamos, ni le creamos peligro. Hasta ahí, eran superiores. Luego fuimos muy muy superiores, en esa media hora generamos mucho. En el cómputo general, vi al Barça superior un tramo y a nosotros en otro. No me parecen mal las palabras de Xavi; él tiene la sensación de por qué no haber hecho más daño en esos 60 minutos y nosotros sí lo tenemos, somos los segundos más goleadores. Tiene la percepción de habernos dejado vivos y eso tiene consecuencias”.





Todo el mundo habla de que, con la gran temporada que está haciendo, muchos de los jugadores del Girona se marcharán en verano: “Estamos jodidos. Entrar en Champions hace que los que tengan contrato y tengas ofertas, que tengan que jugar una competición muy atractiva. Si tenemos que vender venderemos, pero no somos un club que ahora piense más en lo extradeportivo. Los cedidos como Savinho, Pablo, Eric, Couto... no sé qué va a pasar, pero el resto tienen contrato y espero verles a la vuelta. Xavi ya dijo que contaba con Eric García”.

Y el primero que va a recibir ofertas es él mismo. Míchel ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores de la temporada pero él reafirma que continuará en el Girona: “No he dudado. Tengo contrato aunque nunca sabes lo que puede pasar. Nadie me ha hecho una oferta para entrenar el año que viene. Intento respetar mucho mi trabajo. Prefiero que mi representante no me comente nada hasta estar tranquilo. Tengo contrato y voy a seguir”.





Uno de los rivales a los que se puede enfrentar el Girona la próxima temporada en la Champions es el Manchester City, que pertenece al mismo grupo que el equipo catalán: “No me gustaría, hay muchos más atractivos para mi. Somos del grupo City y conociendo a Pep, nos intentaría reventar y tiene muchas posibilidades de reventarnos. Hay muchos equipos con mucha historia y sería más bonito que vinieran el Bayern o Liverpool”.





Un problema que tendrá el Girona la próxima temporada será el tener que reducir la capacidad de Montilivi porque la UEFA le obliga a quitar las gradas supletorias en Champions: “Para competir, tiene que ser en Montilivi. El problema son las gradas supletorias pero si tiene que ser menos aforo... el llevar la Champions a otro sitio, no lo veo. Este año solo hemos perdido en casa con el Real Madrid. Si vas a Montjuic, no juegas de local, aunque quepa más gente. Hay que hacer los retoques a Montilivi y ya está. No veo una Champions fuera de Montilivi”.





El Girona ya ha hecho historia en esta Liga pero ahora le queda, además de asegurar la segunda plaza, intentar lograr el pichichi: “Dije hace dos semanas que queríamos el pichichi. Desde 2008 no es pichichi un jugador que no sea del Madrid ni Barça; como lo de superar al Madrid como máximo goleador”.

Míchel no tuvo ninguna duda cuando Juanma Castaño le preguntó por con qué jugador se queda esta temporada: “Me dejaría muchos jugadores pero en la mente de todos está Savinho. Es el jugador que mejor he entrenado. El impacto de este chico es brutal. Flipé cuando le vi en el primer entrenamiento; ahí dije 'vamos a quedar entre los ocho mejores'. Cuando vi vídeos suyos decía que perdía muchos balones”.





Por último, Juanma también le preguntó por cuál ha sido el peor momento de la temporada: “Cuando nos exigíais que teníamos que pelear con el Real Madrid. Y que ya tocaron jugadores en diciembre y eso descentra a los chicos, que varios son menores de 23 años. Esto me ha pasado con Aleix, Couto, Savinho, Dovyck.. pero han sido mentalmente muy fuertes y no se han descentrado”.