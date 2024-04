Manolo Lama dibuja el currículum de Luis Rubiales por el que queda bajo absoluta sospecha

El 'caso Rubiales' sigue sumando capítulos. Este miércoles, ya en España, Luis Rubiales prestó declaración ante la Guardia Civil nada más poner un pie en Madrid procedente de la República Dominicana y se espera que sea este sábado cuando comparezca ante la Fiscalía.

Parte del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE se dedicó a repasar, punto por punto, todas las novedades del caso y se escucharon algunos juicios de valor, como el de Elías Israel, que se niega a calificar al ex presidente de la Federación Española de Fútbol como 'culpable' mientras no haya una sentencia firme que lo condene.

"Hay que demostrar su culpabilidad. Yo no me voy a cebar porque es lo fácil y además es lo popular", decía un Elías Israel partidario de defender la presunción de inocencia. "Lo hemos visto en el 'caso Oikos', cómo han entrado con metralletas en casas de personas y Borja Fernández salió esposado delante de su hija de ocho años y resulta que es inocente. Pero la pena del telediario la lleva de por vida. Y no digo que Rubiales sea inocente. Es que no lo sé", argumentó.

Sin embargo, Manolo Lama no cree que sea malo sospechar de Luis Rubiales poniendo encima de la mesa todas las "barbaridades" que realizó siendo ya presidente de la RFEF.

El currículum que ponen en duda a Luis Rubiales

"Cuando uno conoce a este hombre y recuerda su currículum...", razonaba Manolo Lama en El Partidazo de COPE, dejando claro lo larga que es la sombra de Luis Rubiales con diferentes hechos.

- La fiesta en Salobreña (Granada) "con unas señoritas, denunciado por su tío, en mitad de la pandemia".

- Viaje a Nueva York sin aclarar con una amiga.

- Grabaciones a Ministros.

- Un piso en Madrid por el que la Federación le pagaba 3000 euros, cuando él ya residía en la capital de España.

- Sueldo de 634.000 euros más el 0.15% de todos los ingresos que entraban en la Federación, que no eran públicos "pero estaban aprobados por la Asamblea. Si es que a los presidentes de las Federaciones Territoriales les tenía comprados a cada uno pagándoles dinero".

- Conversaciones con Gerard Piqué de "un palo, dos palos.. Si juntamos, que si el Madrid, que si el Barça", en relación a llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

"Cuando a un tío le lees este currículum pues a lo mejor todo esto que dicen ahora puede que sea verdad", concluía Lama.

La parte de culpa que tuvo el CSD con Luis Rubiales

Lama aprovechó para recordar que el Gobierno de España, en un primer momento, hizo caso omiso ante todos estos escándalos de Luis Rubiales que iban viendo la luz.

"Esto se lo permitió el Gobierno de este país. El Consejo Superior de Deportes se puso de su lado y nos quiso vender a todos que el malo de la película era Tebas y el bueno era Rubiales. Por cierto: muchos, le compraron el discurso. El Consejo Superior de Deportes miraba para otro lado cuando, en esta casa, la Cadena COPE, y en otros lados se denunciaban golfadas como estas y no dijeron nada", denunció.





Cabe recordar que no es la primera vez que Lama denuncia esta actitud del CSD. Recientemente, opinaba en la Cadena COPE que "Rubiales era un protegido de Pedro Sánchez y le han dejado hacer y deshacer y cuando Nerón Sánchez quiso bajar el pulgar lo bajó, que fue por el caso de Jennifer Hermoso. El grupo político de Podemos levantó la voz, él estaba en ese momento en una negociación y decapitó a Rubiales".

"A partir del famoso beso no consentido a Jennifer Hermoso, el Gobierno baja el dedo y dice: a por él, ante la presión popular. Pero este señor tiene este currículum. Ahora salen cosas nuevas. El currículum de este señor no le avala hacia la inocencia", sentenció el periodista.