Gran rajada de Borja FF tras archivarse el caso Oikos: "Sois unos mierdas, gracias por joderme la vida"

La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del caso Oikos, de supuestos amaños en partidos del fútbol profesional español con el fin de obtener beneficios ilícitos mediante apuestas, tras casi seis años de investigaciones y de decenas de investigados, entre jugadores, directivos y empresarios.

En su auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada se apoya en los razonamientos de la fiscalía y de los letrados de los investigados para concluir que no ha quedado acreditada ninguna conducta sancionable penalmente contra los acusados respecto a los delitos de corrupción deportiva, blanqueo de capitales, fraude a casas de apuestas y organización criminal.

Borja Fernández autoriza a El Partidazo de COPE a puntualizar la información que publica El Mundo El excapitán del Real Valladolid autorizó a Isaac Fouto a que matizara algunas de las informaciones que publica El Mundo sobre la 'Operación Oikos'. 04 jun 2019 - 00:46

La jueza analiza en su escrito cada uno de los cinco partidos puestos bajo sospecha, disputados entre abril de 2017 y mayo de 2019, y concluye que no existen indicios, ni por las conversaciones ni mensajes intervenidos a los investigados ni por las investigación de las cuentas de algunos jugadores, de que realmente se hicieran maniobras para perpetrar fraudes.

Se ampara, además, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2023 que no aprecia delito en el pago de primas por ganar partidos, sino las destinadas a jugadores para perder intencionadamente los encuentros, una cuestión sobre la que la instructora no atisba la existencia de indicios en el caso Oikos.

Las investigaciones policiales que desencadenaron la operación situaron en la cúspide de la trama a los exjugadores Carlos Aranda y Raúl Bravo, que supuestamente se servirían de jugadores en activo como Íñigo López, Samu Saiz o Carlos Caballero para intermediar en los presuntos amaños.

Tras casi seis años de investigaciones policiales en torno a los partidos Sariñena-Cariñena (abril 2017), Huesca-Nástic de Tarragona (mayo 2018), Valladolid-Valencia (mayo 2019), Reus-Valladolid (junio 2017) y Getafe-Villarreal (mayo 2019), tanto la instructora como la fiscalía concluyen que no existen indicios suficientes de criminalidad en la conducta de los investigados.

Una falta de indicios que, tras la cascada de sobreseimientos acordados meses atrás respecto a una gran parte de los investigados, concluye con la exoneración de Bravo y Aranda, de Íñigo López así como del expresidente del Huesca Agustín Lasaosa y del gerente de la empresa Pryobras, investigado este último por la presunta falsificación de facturas a fin de obtener capital para las supuestas apuestas fraudulentas

Uno de los investigados fue Borja Fernández, exjugador de Getafe y Valladolid, que fue muy duro en Twitter tras conocer la noticia: "Policías, de manera extraoficial, me dijeron en su momento que el caso estaba muerto. A mí me detienen y me montan todo ese escándalo para ver si sé algo y les salvo la investigación.

Caso Oikos sobreseído.

Ahora, después de haber entrado en mi casa de manera ilegal, de manipular el informe policial, de joderme la vida y manchar mi nombre, de hacer sufrir a mi familia y amigos SIN NINGUNA PRUEBA Y CON UNOS INDICIOS INVENTADOS, con unos JUECES CÓMPLICES que no se atreven a hacer pagar a esa unidad de la UDEF lo que hicieron contra un ciudadano, recibo la noticia de que cierran el caso. Pues eso, SOIS UNOS MIERDAS. Gracias por joderme lo labrado.