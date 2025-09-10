Simeone desvela qué ocurrió durante la charla con Velasco Carballo por el penalti de Julián Álvarez: "Que vengas a nuestra casa a decirnos..."

Diego Pablo Simeone volvió a sentarse frente a los micrófonos de El Partidazo de COPE, en unos de los momentos más complicados desde que es entrenador del Club Atlético de Madrid. Es el peor arranque desde que él está en el banquillo, 2 puntos de 9 posibles y ante rivales, a priori, bastante inferiores en cuanto a nivel. Un inicio que provoca dudas en una afición que miraba con ilusión a una plantilla muy rejuvenecida.

EFE Koke se lamenta tras la derrota en el inicio de la temporada 25-26

El entrenador argentino tuvo la oportunidad durante la entrevista con Juanma Castaño para hablar de una gran variedad de temas y no desaprovechó el momento para sacar encima de la mesa uno que todavía sigue doliendo al aficionado rojiblanco, el penalti de Julián Álvarez durante los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid.

EFE Diego Pablo SImeone durante el debut en el Metropolitano en la temporada 25-26

Simeone explica su desencuentro con velasco carballo

Antes de disputar la tercera jornada de liga, el Club Atlético de Madrid recibió en la ciudad deportiva la visita de una delegación de la UEFA, encabezada por el ex árbitro español Carlos Velasco Carballo, para explicar los nuevos cambios en el arbitraje antes del inicio de la competición europea. De aquella reunión trascendió la marcha del entrenador argentino a mitad de la sesión de vídeo.

Ahora, el Cholo Simeone explica en los micrófonos de El Partidazo de COPE cómo fue aquella reunión: "Entramos en una visión de un vídeo en la que aparecía un penal, en la que había un jugador que fue a patear la pelota y le dio con las dos piernas. Velasco comentó que a partir de aquella jugada se iba a cambiar la norma".

Alamy Stock Photo Julián Álvarez dispara un penalti frente al Real Madrid en Champions

Fueron esas palabras las que despertaron a Simeone: "Entonces me permití decir, disculpen ¿Por qué no nos muestran nuestra jugada?'", refiriéndose al doble toque de Julián Álvarez durante la tanda de penaltis frente al Real Madrid en la última Champions. A lo que el entrenador argentino añade: "Venís a la casa del Atlético de Madrid, dónde la norma se cambió, porque fue en nuestro campo donde sucedió y que vengas a nuestra casa a decirnos que un chico se cayó, pateó dos veces y que la norma cambió, la verdad es que me da vergüenza, me levanté, me fui. No hubo más que eso".

