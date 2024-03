La explosiva confesión de Borja Fernández sobre las acusaciones a Rubiales: "No me extraña"

El mundo del fútbol en España está siendo noticia durante los últimos meses más por casos extradeportivos y judiciales, que por el fútbol en cuestión.

Por un lado, todo lo relacionado con los dos casos donde se ve envuelto el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. También es noticia el exfutbolista del Barcelona Dani Alves que ha sido protagonista por su salida de prisión tras el pago de la fianza, y por último, este miércoles se archivó el caso Oikos que investigaba los supuestos amaños de partidos en Primera División.

Redacción Deportes 28 mar 2024 - 00:54

Una de las victimas de ese caso Oikos es el exfutbolista Borja Fernández, que llegó incluso a pasar por prisión por su relación con Raúl Bravo, uno de las 'cabecillas' de la supuesta red que manejaba esos presuntos amaños. Borja FF se pasó este miércoles por El Partidazo de COPE donde analizó todo lo ocurrido durante todo este tiempo.

Las palabras de Borja FF

Como apuntamos, Borja FF estuvo anoche en El Partidazo de COPE para hablar del sobreseimiento del caso Oikos: "Estuve detenido tres días en el calabozo. Me avisó mi hija de que la policía estaba en casa y, como no salía, entraron a la habitación para sacarme al salón mientras registraban la casa", detallaba Borja en esa entrevista con Juanma Castaño.

Sobre su relación con su excompañero Raúl Bravo, Borja confesó lo siguiente: "Raúl tenía un mecanismo de escucha en su coche, me tomé un café con él y me fui a entrenar. Raúl venía de ser segundo entrenador de Paco Herrera, quería ser entrenador y por eso vino a Valladolid. Por eso pincharon también mi teléfono" .

El propio Borja se manifestó a través de las redes sociales nada más conocer la noticia del caso Oikos y dejó mensajes muy contundentes: "Policías, de manera extraoficial, me dijeron en su momento que el caso estaba muerto. A mí me detienen y me montan todo ese escándalo para ver si sé algo y les salvo la investigación. -“¿Y si no sé nada?” -“Si no sabes nada, pues mala suerte"".

"Pues eso, SOIS UNOS MIERDAS. Gracias por joderme lo labrado. A veces, los libros de mi cuñado me inspiran y dan ideas; luego regreso a la realidad", terminaba Borja sus post en la red social 'X'.

Escándalos en la Federación

Al comienzo señalábamos que la Real Federación Española de Fútbol se está viendo envuelta en dos escándalos: Por un lado, las investigaciones sobre unas supuestas irregularidades en contratos de los últimos cinco años en la Federación, y por otro, el caso Rubiales en relación a su beso no consentido a la campeona del mundo Jenni Hermoso.

Luis Rubiales besó a Jenni Hermoso en la final del Mundial 2023 en el que España se coronó campeona. EFE.

Este miércoles conocimos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido condenar a 2 años y 6 meses de cárcel al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol por el beso no consentido y las presuntas coacciones posteriores a la jugadora de la selección femenina Jennifer Hermoso.

Juanma Castaño le cuestionó a Borja FF por la presunción de inocencia de los acusados, y el exfutbolista apuntó lo siguiente: "Hay una parte que conozco de estos personajes que no me extraña nada, lo digo por Rubiales".

"Me ha leido y me ha escuchado muchas veces a la cara", añadía Borja. "He tenido contacto con él, yo sabía perfectamente el movimiento que iba a hacer cuando se presentó a las elecciones a la AFE, sabía que iba a dejar tirado al sindicato por mucho que dijera que no, apoyaba a Villar cuando luego le odiaba...no tengo pruebas, pero tengo sensaciones".

