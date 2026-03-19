El "pero" que le pone Gonzalo Miró al Atlético a pesar de la clasificación a los cuartos de la Champions League: "De equipo casi de juvenil"

El Atlético de Madrid se ha clasificado a los cuartos de final de la Liga de Campeones al eliminar al Tottenham en la ronda de octavos.

Los de Simeone hicieron bueno el 5-2 de la ida en el Metropolitano para avanzar de ronda ya que en la noche de este miércoles el conjunto colchonero ha caído por 3-2 en territorio inglés.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran el gol de Hancko ante el Tottenham

la opinión de gonzalo miró

Durante los primeros minutos del programa de este miércoles de El Partidazo de COPE se analizó el choque del Atlético de Madrid en Londres y entre las opiniones escuchadas destacó la de Gonzalo Miró, que se mostró muy satisfecho con el encuentro realizado por el Atlético y aseguró que no sufrió en ningún momento.

"Me ha gustado principalmente porque no se ha dedicado a defender un resultado, sino que ha ido a competir el partido, no solo la eliminatoria, y ha ido al ataque, ha ido a presionar arriba", apuntó.

julián álvarez

Uno de los nombres propios destacados por Gonzalo Miró es el de Julián Álvarez. Autor de un tanto, y estuvo cerca de marcar otro.

"Me parece el mejor partido de Julián Álvarez de los últimos cuatro meses, por lo menos, con balón, sin balón, lo que ha trabajado, el acierto que ha tenido... El de hoy sí da signos de empezar a parecerse al Julián de la temporada pasada", señaló Miró.

EFE Julián y Llorente celebran el gol del Atlético ante el Tottenham

cardoso

En su análisis, Miró también se fijó en Cardoso porque en su opinión "está empezando a crecer como futbolista y la continuidad se le está notando mucho porque ya son varios partidos jugando de seguido y el chico lo está notando en todos los sentidos. Yo creo que se empieza a sentir importante y eso el equipo lo nota".

el "pero"

Para concluir, Miró le puso un "pero" al Atlético, más allá de la derrota: "Por poner una pega, más que el hecho de perder el partido, los tres goles que encaja el Atlético de Madrid me parecen tres errores, o sea, tres regalos, pero de equipo casi de juvenil".