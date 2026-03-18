Petón: "El Atlético Madrid está en posición de ganar títulos y no puede contentarse con otra cosa que no sea ganarlos"

El Atlético de Madrid ha sellado su pase a los cuartos de final de la Champions League en una noche de sufrimiento. A pesar de la derrota por 3-2 ante el Tottenham Hotspur en Londres, el contundente 5-2 de la ida ha sido suficiente para que los rojiblancos avancen en la máxima competición europea, donde ya esperan al FC Barcelona.

Sin embargo, en medio de la satisfacción por la clasificación, el comentarista de Tiempo de Juego, Petón, ha lanzado un mensaje contundente para rebajar la euforia y elevar el nivel de exigencia de cara al tramo decisivo de la temporada.

EFE Julián y Llorente celebran el gol del Atlético ante el Tottenham

Ahora, el Atlético jugará en los cuartos de final contra el Barcelona. La eliminatoria entre los dos equipos españoles se jugará la ida en el Camp Nou y la vuelta, en el Metropolitano gracias a que el Atleti le roba el privilegio de jugar el segundo partido en su casa al Tottenham tras haberle eliminado. Hay que recordar que los dos equipos se acaban de enfrentar hace menos de un mes en las semifinales de la Copa del Rey, donde los de Simeone lograron el pase a la gran final gracias a la goleada 4-0 en la ida y pese a perder 3-0 en el Camp Nou.

La ambición por bandera

Petón ha expresado su preocupación por una posible relajación en el equipo: "Lo que no me gusta es que pensemos que ya está cubierta la temporada con lo que se ha conseguido hasta ahora", ha señalado el analista, criticando la idea de que alcanzar los cuartos de final sea suficiente para dar por buenos los resultados del año.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran el gol de Hancko ante el Tottenham

No puede contentarse con otra cosa que no sea ganarlos" Petón

Para el comentarista, la posición actual del club exige aspirar a lo más alto. Ha insistido en que el equipo "no puede contentarse con otra cosa que no sea ganarlos", y ha remarcado que la única mentalidad válida debe ser la de levantar trofeos. Según sus palabras, la sensación al final de la campaña debe ser de enfado si no se logra un título: "Tiene que descontentar no ganarlos".