Así quedan los cuartos de final de la Champions con un equipo español asegurado en semifinales

Este miércoles, tras disputarse los últimos partidos de vuelta de los octavos de la Champions League, han quedado definidos los cruces de cuartos de final, donde habrá tres equipos españoles: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

El primer equipo de La Liga en lograr el billete para la siguiente ronda eliminatoria fue el conjunto madridista, que eliminó al Manchester City. Los blancos ganaron 3-0 en el Santiago Bernabéu y este pasado martes en el Etihad Stadium superaron 1-2 a los de Guardiola con un doblete de Vinicius. Los de Álvaro Arbeloa no eran favoritos para avanzar y por delante tienen un duelo igual o más duro contra un Bayern de Múnich que ha superado cómodamente a la Atalanta con un global de 10-2 para los alemanes.

El segundo equipo español en conseguir la clasificación fue el Barça que, pese a sufrir en la primera parte, terminó goleando al Newcastle en el Camp Nou (7-2). Una victoria que empareja a los de Hansi Flick con el Atlético de Madrid que, pese a la derrota en Londres (3-2), hizo valer el 5-2 de la ida disputada en el Metropolitano hace siete días. Un duelo fratricida que asegura la presencia de un equipo español en las semifinales de la Copa de Europa.

COPE Así quedan los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Otro de los grandes duelos en cuartos de final será el que enfrente al PSG y Liverpool. Los de Luis Enrique, con un global de 8-2, fueron superiores al Chelsea. Y los 'reds', por su parte, consiguieron remontar el 1-0 del Galatasaray con un contundente 4-0 en Anfield. Un duelo en el que franceses e ingleses reeditarán los octavos de final de la temporada pasada, una eliminatoria de la que salieron vencedores los de París en la tanda de penaltis.

Y la última eliminatoria de cuartos de final enfrentará a Sporting de Lisboa y Arsenal. El conjunto portugués remontó el 3-0 de la ida al Bodo Glimt con un abultado 5-0 tras la prórroga; y los de Mikel Arteta, por su parte, hicieron valer su papel de favorito para ganar al Bayer Leverkusen 2-0 en el encuentro de vuelta disputado este martes en el Emirates Stadium.

Los partidos de ida de cuartos de final se jugarán los días 7 y 9 de abril. Y la vuelta será el 14 y 15 de abril.