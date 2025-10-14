Juanma Castaño, sobre Luis de la Fuente: "La Selección es importante también, parece que hay que tener cuidado para que nadie se sobrecargue"

Juanma Castaño debate con el exjugador y colaborador de El Partidazo de COPE, Mario Suárez, sobre la cantidad de jugadores desconvocados por Luis de la Fuente durante este parón de selecciones

El debate sobre la gestión de jugadores entre los clubes y las selecciones nacionales ha vuelto a la primera línea mediática. Durante el programa El Partidazo de COPE, el director, Juanma Castaño, y el exfutbolista y colaborador, Mario Suárez, han analizado la creciente tensión que se genera con cada parón internacional, especialmente a raíz de la larga lista de bajas por lesión que ha afectado a la Selección Española de Luis de la Fuente.

Juanma Castaño ha expresado su incomprensión ante la cautela que parece rodear cada convocatoria. El comunicador ha defendido la importancia de la Selección, lamentando que a veces se perciba como un riesgo. "Parece que cada partido de la selección hay que tener cuidado, que uno no se sobrecargue", ha señalado Castaño, quien a su vez ha afirmado entender al seleccionador: "La Selección es importante también, es verdad que los pagan sus clubes a los jugadores, pero también es importante que rindan con la con la selección". Este particular "miedo" a las lesiones ha centrado buena parte del análisis.

Comunicación y sentido común

Por su parte, Mario Suárez ha apelado al "sentido común" y a la necesidad de "mejor comunicación" entre todas las partes. El exjugador ha recordado que la presencia en el combinado nacional revaloriza a los futbolistas, algo que beneficia directamente a sus equipos. "Cada jugador que se pone la camiseta sube su caché, sube su valor y eso es bueno para el club también", ha afirmado, subrayando que el deseo de cualquier profesional es "estar" con la selección.

La postura de los clubes

Suárez ha reconocido la presión que ejercen los clubes, especialmente los más grandes. "Son todos los clubes meterán presión, pero los que más bombo dan son los equipos grandes, en este caso ha sido Flick, el Barcelona, con lo de Lamine Yamal", ha comentado. Pese a entender la "postura del Barcelona que mira por lo suyo", ha defendido el trabajo de De la Fuente, quien ha notado un "crecimiento en el sentimiento de selección".

El colaborador ha insistido en que el seleccionador necesita tiempo para trabajar con los jugadores y "crear automatismos" en las pocas "ventanas" de las que dispone antes de las grandes citas. "Él tiene que ver a los jugadores, tiene que crear automatismos en el poco tiempo que tiene, y el jugador que que convoque él...", ha explicado Suárez en referencia al limitado margen de maniobra del técnico.

Finalmente, Mario Suárez ha sido tajante en su conclusión, defendiendo el derecho del seleccionador a contar con los futbolistas que considera aptos. "Si un jugador juega con su equipo el fin de semana anterior, ¿por qué no va ir con la selección?", se ha preguntado retóricamente. "El seleccionador está en todo su derecho de de convocarlo, otra cosa es que esté lesionado, pero si un jugador juega el fin de semana anterior con su equipo, tiene que ir con la selección", ha sentenciado.