La Champions League se transforma: un partido inaugural exclusivo y un nuevo modelo televisivo global

La UEFA ha confirmado importantes novedades para la Champions League a partir de la temporada 2027-2028. Tal y como contó Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', los cambios, que ya son seguros, se centran en la explotación de los derechos televisivos y en el formato de la primera jornada de la competición, con el objetivo de dar un mayor protagonismo al vigente campeón.

Un nuevo actor televisivo global

La principal noticia es el lanzamiento de un proceso de licitación para el cuatrienio 2027-2031 que incluye un paquete de derechos exclusivo para una plataforma de emisión global. La empresa UC3, participada al 50% por la UEFA y los clubes junto a Releven, ofrecerá en los cinco principales mercados europeos (España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania) la posibilidad de que un operador global como Netflix, Amazon, Disney... se haga con los derechos del mejor partido del martes y del miércoles.

Van a dar el mejor partido del martes y el mejor partido del miércoles para esos 5 países europeos" Isaac Fouto

Este paquete convivirá con los operadores locales de cada país, que seguirán emitiendo el resto de la jornada. Según se explicó, la plataforma que adquiera este paquete global tendrá la primera elección de partido en ambas jornadas. "Van a dar el mejor partido del martes y el mejor partido del miércoles para esos 5 países europeos", se detalló sobre el atractivo de esta nueva oferta.

Alamy Stock Photo El trofeo de la Champions League en Wembley

El campeón, protagonista absoluto

La segunda gran modificación afecta a la primera jornada de la fase de grupos. A partir de la temporada 2027-28, el partido del vigente campeón se jugará en solitario el martes como gran inauguración de la competición. De esta forma, se busca dar un lugar de honor al defensor del título, que abrirá el torneo en su estadio ante su afición.

El martes, como partido inaugural, solo va a tener un partido, que es el del vigente campeón de la Champion" Isaac Fouto

El resto de la jornada inaugural se disputará íntegramente entre el miércoles y el jueves. "El campeón de la Champions que gane en 2027 va a abrir la temporada 27-28, en su estadio, la fase de grupos", se confirmó en COPE. Así, por ejemplo, si el Real Madrid ganase el título, el primer encuentro de la siguiente Champions League se disputaría en el Santiago Bernabéu un martes, sin ningún otro partido que le haga competencia.