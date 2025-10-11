La solución de Juanma Castaño para evitar los parones de selecciones: "Lo tengo clarísimo"

Todavía hay que esperar para poder ver la siguiente jornada de la Champions donde vamos a poder grandes enfrentamientos de los equipos españoles. El Barcelona se medirá al Olympiacos el 21 de octubre a las 18:45h, mientras que ese mismo día el Atlético de Madrid viajará a Inglaterra para jugar contra el Arsenal a las 21:00h. Por su parte, a la misma hora el Villarreal recibirá al Manchester City.

Para ver el Real Madrid – Juventus habrá que esperar un día más y se enfrentarán a las 21:00h. Hay que recordar que, por ahora, el Real Madrid ha ganado los dos partidos que ha jugado y los italianos han empatado sus dos encuentros, uno de ellos contra el Villarreal.

Una jornada que va a estar llena de grandes partidos, pero para la que todavía faltan más de 15 días para poder disfrutarla y todo por un nuevo parón de selecciones. Por su parte, España jugará dos encuentros clasificatorios ante Georgia y Bulgaria de cara al Mundial 2026.

EFE La seleccion española celebra su tercer gol contra Turquía

la solución de juanma castaño

Por eso, Juanma Castaño estuvo visiblemente molesto durante el tiempo de opinión de El Partidazo de COPE. "Detesto el primer trimestre de competición. Yo me cogería vacaciones. Te vuelven loco", empezó diciendo el director del programa.

Alamy Stock Photo El trofeo de la Champions League en Wembley

Además, propuso una solución para arreglar este problema mayoritario: "Yo haría una cosa que lo tengo clarísimo, que es meter los partidos de selecciones en dos parones al año. Punto. Dos parones al año, o sea, dos. Uno en eh eh en en otoño y otro en primavera".

Hay que destacar que para la próxima temporada habrá cambios en el calendario y en vez de tres parones al inicio habrá dos para no cortar tanto las competiciones. También hay que tener en cuenta que la Segunda División española se sigue jugando y muchos equipos pierden a sus internacionales.

