El particular miedo de Juanma Castaño con la actual selección española de fútbol: "No estoy acostumbrado a esto"

Uno de los debates más sonados del partido que España jugó este sábado en Elche frente a Georgia tuvo que ver con el lanzamiento de penalti de falló Ferran. El debate no vino tanto por el fallo del delantero del Barcelona como en el cambio de lanzador, como precisó Manolo Lama durante la narración del encuentro en Tiempo de Juego.

El enfado del periodista de Tiempo de Juego con que no fuera Oyazabal el lanzador de la pena máxima dio que hablar durante el tramo final del programa, lo que suscitó una particular reflexión en Juanma Castaño.

El director de El Partidazo de COPE confesó durante El Tertulión de los domingos que "escuchando el tramo final de Tiempo de Juego y ver que todos estaban analizando que nuestro problema es quién lanza los penaltis, pensé que estamos demasiado bien".

900/Cordon Press Oyarzabal celebra el 2-0 de España contra Georgia.

"Es que fueron veinte minutos debatiendo sobre el lanzador del penalti. ¡Estamos demasiado bien, no tenemos una grieta!", valoró el comunicador asturiano, que se puso en el supuesto de que, en el próximo mes de marzo, España se enfrente a Argentina en Doha y termine ganando de nuevo la selección española: "Como lleguemos al punto de que a esta selección no le gana nadie, me da un poco de miedo. Es que no estoy acostumbrado a esto, a que todo vaya tan bien", desveló Castaño, para sorpresa del resto de comentaristas.

"Te quejas de vicio", le recriminó Gonzalo Miró. "Lo digo de verdad", le respondió Castaño.

Manolo Lama recordó "algo que parece una tontería pero que lo es" y es que el Mundial de fútbol "solo lo gana uno". Con ello, Lama quiso decir que la actual selección española no es que sea favorita número uno "pero estamos entre las tres que pueden ganarlo. ¿Quiere decir eso que lo vamos a ganar? Pues no se sabe...", valoró.

Además, Lama comentó otra cuestión que puede ser evidente pero que no hay que subestimar: la posibilidad de perder, por lesión, algún efectivo importante. "De aquí a un año pueden pasar muchas cosas: desde que se te lesione Yamal a que se te lesione Pedri o lo que le pueda pasar a cualquier otro". Pese a todo, Lama está convencido de que España estará como favorita en todas las apuestas: "Quizás, con Argentina o si luego quieres meter a Francia, Inglaterra o Brasil, mételos, pero estamos en las apuestas de que vamos a intentar ganar el Mundial".

Poco después, Juanma siguió ensalzando las virtudes de la actual selección española, asegurando que tiene piezas de recambio de sobra y que el resultado final no se desvirtúa lo más mínimo. La amplitud de plantilla: "A España le ha funcionado el plan A, el plan B, el plan C... Tiene veintipico jugadores, y no es como en otras épocas en las que había un buen equipo y luego ya se vería. No es como en el partido contra Georgia de este sábado, en el que no estaban jugadores importantes y la propuesta de España sigue siendo la misma", destacó.