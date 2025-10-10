Joseba Larrañaga: "El Real Madrid, por muy importante y poderoso que sea, no puede andar solo en sus peleas y necesita adoptar otros caminos"

Isaac Fouto informaba este miércoles en El Partidazo de COPE que el Barcelona dejará de lado el proyecto de la Superliga, idea liderado por un Florentino Pérez que ha ido viendo cómo le iban dejando solo poco a poco.

EFE Joan Laporta se abraza con Al-Khelaifi en Roma durante la reunión de la ECF.

Un adiós que el equipo azulgrana, por el momento, no hace oficial por las cuantiosas penalizaciones económicas que tendría que pagar a A22, empresa que abandera la Superliga.

PORTAZO DE LAPORTA Y EL BARCELONA A LA SUPERLIGA

Una marcha que ha confirmado Joan Laporta en unas declaraciones que ha realizado este jueves después de aterrizar de Roma, donde viajó para participar en la asamblea anual de la EFC (antigua ECA). Encuentro en el que se ha podido ver al presidente del Barça muy cercano a Naser Al-Khelaifi, presidente de la asociación y del PSG.

EFE Florentino Pérez y Joan Laporta durante un reunión de la Superliga.

"Estamos en el proceso de llegar a un acuerdo tanto con Ceferin como con Al-Khelaifi, que están en una posición de promover este acuerdo y acogernos de nuevo en el seno de la UEFA y de la ECF", aseguraba un Joan Laporta que también afirmaba que ya explicó esta postura al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

LA RECOMENDACIÓN DE JOSEBA LARRAÑAGA AL REAL MADRID

Este jueves se habló en El Partidazo de COPE del adiós del Barcelona a la Superliga. Todos los comentaristas dejaron clara su postura al respecto y Joseba Larrañaga quiso hacer una pequeña recomendación a un Real Madrid que se ha quedado solo en sus batallas.

Alamy Stock Photo El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante la UEFA Champions League

"Yo quería decir que, partiendo de la base de que el Real Madrid es el club más importante del mundo, todo esto lo que demuestra es que necesita una reflexión serena y profunda de lo que está haciendo", explicaba el presentador y comentarista.

Y añadía: "El mejor club del mundo, o uno de ellos, no puede andar solo por todos los caminos que está recorriendo. Árbitros, Liga, UEFA, Superliga, FIFA... es decir, no puede ir solo en estas peleas por muy importante y poderoso que seas".

Para finalizar, Joseba Larrañaga insistió en su idea y dijo: "Y eso, el ir solo, obliga a que haya una reflexión y a adoptar otro tipo de caminos".