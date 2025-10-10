Juanma Castaño: "Ya no es la Superliga, es el Real Madrid; han edulcorado el fracaso de la Superliga"

Tras el paso atrás de Joan Laporta y el abrazo a los clubes de la EFC (European Football Clubs), en la Superliga parece quedarse solo el Real Madrid.

Ese fue uno de los temas importantes de análisis en El Partidazo de COPE de este jueves, en el que Juanma Castaño trató de llegar a un acuerdo con Arancha Rodríguez a la hora de definir en lo que ha quedado aquel proyecto que amenazó hace algunos años la hegemonía de la UEFA.

La periodista Arancha Rodríguez mantiene que la Superliga es el proyecto que promueve la entidad A22, que ha seguido manteniendo reuniones con personal de la UEFA para compartir e intercambiar propuestas.

Además, mantiene que A22 es una promotora que representa a todos los clubes que se adscribieron de inicio, y que, sobre el papel, siguen en ella, por lo que A22 negocia con la UEFA en nombre de todos ellos.

Por otra parte, Juanma Castaño trató de ser más contundente a la hora de mostrar la constancia de que en la Superliga se ha quedado solo el Real Madrid y su principal ejecutor: Florentino Pérez.

Castaño: "Por favor, quitemos esa etiqueta de 'superliga'"

El director de El Partidazo de COPE fue claro: "Cuando decimos 'Superliga', yo quiero que quitemos ya, por favor, esa etiqueta. No es la Superliga: es el Real Madrid". Castaño negó que ningún club dé apoyo de verdad a A22: "Da igual lo que negocien. No hay ningún club detrás de esa gente, más que el Real Madrid", y fue muy incisivo a la hora de señalar que el Barcelona, con el último gesto de su presidente Joan Laporta en Roma, su intención de abandonar definitivamente ese proyecto es claro: "El Barcelona desde ayer no sigue. Desde el momento en el que Laporta va a abrazarse con Al-Khelaifi, desde el momento en el que dice que hay que salir de la Superliga y volver a UEFA, ya no está".

Y por más que Joan Laporta se niegue a ser tajante con su decisión, por respeto a A22, para Juanma Castaño, no es más que una acción para "edulcorar lo que es el fracaso de la Superliga". Y defiende que, como el Barça, el resto de clubes, "por más que figuren en el papel, no tiene el respaldo de esos clubes".