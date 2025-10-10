¿Vinicius o Mbappé? Lucas Vázquez se queda con el mejor de los dos jugadores del Real Madrid: "Por lo que he visto, él"

Lucas Vázquez decía adiós al Real Madrid el pasado mes de julio después de 10 años vistiendo la camiseta blanca del primer equipo, donde conquistó 23 títulos: 5 Champions League, 4 Ligas, 4 Supercopas de Europa, 5 Copas Intercontinentales, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Y poco después, en los últimos días del mes de agosto, se hacía oficial su fichaje por el Bayer Leverkusen. El futbolista gallego aterrizó en la Bundesliga firmando un contrato hasta junio de 2027 y debutaba siendo titular contra el Eintracht en el partido de la tercera jornada.

Aprovechando el parón de selecciones, Lucas ha regresado a Madrid y ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para responder a todas las preguntas de Juanma Castaño.

LA DIFÍCIL ELECCIÓN DE LUCAS VÁZQUEZ

Joseba Larrañaga, para finalizar la entrevista, le sometió a un duro test sobre qué jugador le gusta más. Un juego que se ha hecho viral en Tik Tok con futbolistas, actores, series, música...

EFE Mbappé celebra con Vinicius el 1-1 del Real Madrid contra el Atlético.

La primera elección fue entre Bellingham y Rodrigo Goes y el gallego escogió al centrocampista inglés. Una opción que mantuvo pese a que Joseba fue nombrando a jugadores como Dembélé, Julián Álvarezo Raphinha.

El ahora jugador del Bayer Leverkusen cambió el nombre de Vinicius y eligió hasta el final del juego al brasileño, pese a que en la última pregunta se le daba a escoger entre el actual '7' madridista y Kylian Mbappé.