Nacho Peña dice qué ha cambiado en la relación entre Mbappé y Vinicius de un año para otro: "Hay algo que ya no sucede"

En El Partidazo de COPE de este jueves, se pudo escuchar uno de los fragmentos más interesantes de la entrevista que este viernes publica íntegra Movistar a Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid.

Mbappé se refirió a Vinicius, un jugador con el que 'chocó' en el campo en cuanto a que eran jugadores de una posición similar, con alma de líder y con un talento descomunal. ¿Es buena la relación entre ambos? ¿Es justa la gente con Vinicius?

El delantero francés sabe de la fuerza que tiene en la prensa hablar de dos gallos como ellos en el 'corral' del Real Madrid. "Tengo una relación muy buena con Vinicius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho mejor. Es un grandísimo jugador y muy buena persona", declaró Mbappé ante Jorge Valdano.

"Sabemos que se va hablar de nosotros por todo pero nuestro trabajo es ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Y si queremos ganar títulos, tenemos que estar los dos con nuestra mejor versión, y ayudar a todo el equipo", valoró.

El motivo por el que Mbappé habla con total normalidad de esta circunstancia, como explicó, es porque "si el día de mañana tiene un problema grave, que espero que no pase, la gente va a escuchar. Esto no es grave, esto es la vida de un futbolista del Real Madrid".

¿Por qué es mejor la relación mbappé-vini?

Fue Nacho Peña, comentarista de El Partidazo de COPE, quien dio las claves sobre por qué Mbappé y Vinicius se llevan mejor que la temporada pasada.

"Este año en el campo se ve muy bien. El año pasado había momentos que chocaban, que ocupaban el mismo sector del terreno de juego, y eso ya no sucede", explicó Peña.

Pese a todo, Nacho reconoce que todavía el engranaje no está perfectamente rodado: "Es cierto que todavía no hilvanan a la perfección, pero es cierto que han mejorado".

Además, Miguel Ángel Díaz dio otro dato que revela la paz instalada en el equipo en cuanto a quién es el principal lanzador de penaltis. Vinicius era el máximo goleador del equipo y era el lanzador de penaltis. Con la llegada de Mbappé, el delantero francés ha pasado a ser claramente el máximo goleador y quien tira los penaltis.

Además, recordó que cuando Ancelotti, cuando entró en el vestuario, nunca le pidió nada: ni tirar faltas, penaltis o jugar en una posición determinada.