Joseba Larrañaga no se explica las declaraciones de Laporta: "Es un genio..."

Una de las grandes polémicas de la temporada en LaLiga ha llegado en el Santiago Bernabéu en el partido entre el Real Madrid y el Almería. Si el partido fue criticado, lo que se vino al término del encuentro fue mayor. Los audios que salieron de manera oficial del VAR no convencieron a la mayoría de los aficionados y más tarde, el periodista Gerard Romero sacó a la luz en Jijantes FC otros que no se conocían. Joan Laporta cargó contra la competición en una entrevista para Mundo Deportivo.

Polémicas con los audios

Laporta: "La competición está adulterada" El presidente del Barcelona afirmó que "son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales". 23 ene 2024 - 19:11

A las pocas horas de terminar el partido entre el Real Madrid y el Almería, en una remontada agónica rodeada de polémica. Con el encuentro concluido yunos audios sobre algunas de las jugadas consideradas dudosas, que no terminaron de convencer a casi ningún aficionado, la polémica fue a más. Varios jugadores del Almería, como Marc Pubil y Gonzalo Melero; además de, la propia entidad andaluza 'rajó' sobre lo sucedido en el Santiago Bernabéu.

El periodista Gerard Romero sacó a la luz en Jijantes FC un primer audio sobre la acción en la que Vinicius golpea a Pozo y Hernández Hernández desde la Sala VAR le comenta a Hernández Maeso (árbitro principal del partido) "volvamos al vivo", dando a entender que no hay nada en la acción y que se continúe el juego. Esto desató el descontento de los aficionados en las redes sociales, que no entendieron como no interrumpieron el juego desde el VAR.

Reacciones a los audios

El primero en comentar lo sucedido fueXavi Hernández, al que le preguntaron sobre el tema en rueda de prensa. El entrenador del Barcelona dijo "no quiero avivar la polémica, quiero centrarme en el fútbol", aunque sí que llegó a dar su opinición en ciertos aspectos. "La polémica está en Madrid, no aquí, preguntad a Medina Cantalejo qué pasó con los audios", comento el técnico. Ante las palabras de Xavi,Toni Freixa cargó en El Partidazo de COPE contra él. "Me avergüenza que se ponga a hablar de un partido que ni siquiera ha visto, supongo que se lo habrá dicho el de prensa", comentó el que fuera candidato a la presidencia del Barcelona, y ex miembro de la directiva catalan.

Xavi Hernández en rueda de prensa.EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Por parte de la Federación llegaron otro tipo de reacciones. El organismo presentó una denuncia en la Guardia Civilpor la extracción y publicación de los audios del VAR. "Es extremadamente grave que se haya extraído este material audiovisual y -la RFEF- espera que se encuentre una respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades. Además, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las comunicaciones", explicó la RFEF en el comunicado.

'Rajada' de Laporta

El presidente del FC Barcelona dio su opinión sobre la polémica en una entrevista para Mundo Deportivo y cargó contra LaLiga. "La competición está adulterada. Son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Estamos viendo situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos", afirmó Joan Laporta.

Joan Laporta en un evento del FC Barcelona con Amazon Prime Video.CORDON PRESS





Joseba Larrañaga no se explicaba las declaraciones del presidente del Barça en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. "Es un genio porque es capaz de decir en la misma frase que respeta completamente a los árbitros, para acto seguido decir que LaLiga esta adulterada por las decisiones arbitrales. Es algo absolutamente inexplicable, cómo se puede entender o explicar esa frase. Lo peor de todo esto es que hay gente que le compra el discurso", aseguró el periodista.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.