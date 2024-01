Salen a la luz más audios del Real Madrid-Almería: La acción sobre Ceballos, más del gol de Vini...

Después de que salieran a la luz este lunes los audios del codazo de Vinicius sobre Pozo durante el encuentro del pasado domingo en el Santiago Bernabéu, este martes, el streamer Gerard Romero, a través de su canal de Twitch de Jijantes - él también fue quien filtró los audios de la jugada de Vini y Pozo - ha desvelado este martes los audios de la acción donde el Real Madrid pide una agresión sobre Dani Ceballos.

En el audio se puede escuchar como el árbitro canario Hernández Hernández, que estaba al frente del VAR en ese partido, le dice a su compañero Hernández Maeso que se encontraba en el césped que no había nada que señalar: "No hay contra, no hay brazo, no hay nada".

Hay que recordar que los únicos audios autorizados para su difusión son aquellos en los que el árbitro de campo va a consultar al monitor del VAR y por tanto esas conversaciones entre ambos colegiados sí que se pueden difundir.

Por ello, el pasado domingo pudimos escuchar las tres jugadas polémicas: una, la del penalti a favor del Real Madrid por manos del defensa visitante Kaiky Fernández. Dos, el gol anulado al Almería de Sergio Arribas por una falta previa a Jude Bellingham en el centro del campo por un golpe de Lopy y tercero, la jugada del gol de Vinicius que en un primer momento el colegiado anuló por manos, pero finalmente concedió y que supuso el 2-2.

Desvelada la jugada entera del gol de Vinicius

Tras desvelar el audio de la polémica acción sobre Ceballos, el propio Gerard Romero ha difundido un audio donde se escucha la acción entera del gol de Vinicius.

"Mano no hay, falta en ataque no hay", se escucha decir a Hernández Hernández desde el VAR y además añade lo siguiente: "Y la mano, Fran, le da en el hombro, ¿vale?"

Vini reinvindica su gol

En la mañana de este lunes, y tras toda la polémica suscitada por la zona de golpe de Vinicius, el brasileño dejó un mensaje en la red social 'X' donde apuntaba que era un "Golazo" y además añadió: "Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana".

Penalti de Kaiky Fernández

Junto a los audios anteriores, también se ha podido escuchar una reflexión de Hernández Hernández minutos después del penalti a favor del Real Madrid por manos de Kaiky Fernández y que marcó Jude Bellingham.

En ese audio se oye como el colegiado canario se reafirma en su idea de que esa acción es penalti: "Le estaba dando vueltas pero no, es penalti sin duda. Esto es lo que me tenía a mi incómodo".

Preocupación en el CTA

Esta filtración ha generado preocupación en el seno del Comité Técnico de Árbitros, tal y como informó anoche nuestro compañero Isaac Fouto en El Partidazo de COPE.

Como apuntaba Isaac Fouto, desde el CTA se sospecha de un exempleado que ha podido acceder al streaming de todo el audio del VAR.

