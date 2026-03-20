Terrorífica lesión de Marlon, de Gremio, al que se le gira por completo una de sus piernas

El partido de la Liga brasileña que han disputado en la madrugada del jueves al viernes Gremio y Vitoria de Guimaraes dejó una imagen absolutamente escalofriante: la lesión del lateral izquierdo del Gremio, Marlon, a quien se le gira una pierna completamente, 90 grados, como si se le hubiera salido del tronco.

El resto de jugadores que se encontraban en el campo se quedaron en shock mientras la ambulancia entraba en el terreno de juego.

Marlon se rompió en un lance del partido, en la lucha por un balón dividido. El futbolista del Vitoria de Guimaraes contra el que se choca se quedó absolutamente devastado, con las manos en la cabeza. Algunos de los compañeros de Gremio rompieron a llorar.

Una vez Marlon fue retirado en camilla, se llevó la ovación del estadio que, sabiendo la gravedad de la situación, corearon el nombre del jugador. El futbolista, pese a todo, salió con bastante entereza del terreno de juego, e incluso devolvió el aplauso a las gradas desde la camilla, antes de entrar en la ambulancia que le sacó del estadio.

LA REACCIÓN EN EL PARTIDAZO DE COPE

La disputa del partido coincidía con la emisión de El Partidazo de COPE. La reacción de absoluta incredulidad de Juanma Castaño al ver las imágenes fue recordar otras lesiones de similar impacto "como la que sufrió Manuel Pablo con el Dépor" o la de Diakhaby, cuando se destroza la rodilla ante Tchouameni.

La lesión de Marlon viene tan solo un día después de que Lang, jugador del Galatasaray, sufriese una semiamputación del dedo pulgar tras sufrir un accidente con una de las vallas del fondo de Anfield, durante el partido de Liga de Campeones ante el Liverpool.