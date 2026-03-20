La preocupación de Juanma Castaño con la lesión de Courtois: "Creo que el Real Madrid pierde a su mejor jugador y al futbolista que más relevancia ha tenido en los títulos conseguidos en los últimos años"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estará aproximadamente seis semanas de baja tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho durante el partido ante el Manchester City.

CORDONPRESS Thibaut Courtois calienta antes de disputar el Manchester City-Real Madrid

NO JUGARÍA LA ELIMINATORIA CONTRA EL BAYERN

Según el parte médico oficial del club, la dolencia obligará al guardameta belga a permanecer alejado de los terrenos de juego hasta el mes de mayo, perdiéndose un tramo decisivo de la temporada. Entre los encuentros que no podrá disputar se encuentran varios compromisos de Liga frente a rivales como el Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis, además de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich.

La lesión tiene su origen en el calentamiento previo al encuentro europeo, donde Courtois ya sintió molestias musculares. A pesar de ello, decidió jugar y fue clave en la primera parte con varias intervenciones decisivas. Sin embargo, durante el partido, y con el marcador empatado, el técnico optó por sustituirlo para evitar riesgos mayores.

AFP7 vía Europa Press Thibaut Courtois del Real Madrid CF hace un gesto durante el partido de la jornada 8 de la fase de la UEFA Champions League 2025/26 entre el SL Benfica y el Real Madrid C.F. en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Lo que inicialmente parecía una medida preventiva acabó derivando en una lesión que deja al equipo sin su portero titular en un momento crítico. Ante esta situación, el protagonismo recaerá en el guardameta ucraniano Andriy Lunin, que apenas ha tenido participación esta temporada.

Lunin afrontará ahora un reto exigente, empezando por el derbi liguero ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Su historial ante este rival no es favorable, con tres derrotas y un empate en sus enfrentamientos previos, lo que añade presión a su papel en este tramo clave del curso.

PREOCUPACIÓN CON LA LESIÓN DE COURTOIS

Para Juanma Castaño, sin lugar a dudas, la baja de Courtois ha sido "la noticia del día". El director de El Partidazo de COPE quiso profundizar en la importancia del guardameta en el Real Madrid y explicaba: "Creo que el equipo madridista pierde a su mejor jugador, pierde al futbolista que más puntos le ha dado en los últimos años".

PA / Cordon Press Courtois saludando a la afición del Real Madrid desplazada hasta Manchester.

Una opinión con la que los comentaristas del programa se mostraban de acuerdo. "Courtois tiene un rendimiento increíble y creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Madrid", añadía Juanma Castaño.

El director de El Partidazo de COPE insistía en su idea y afirmaba: "Lo que le he visto hacer a Courtois de manera repetida en las últimas cuatro o cinco temporadas es asombroso. Pienso que es un jugador de época y le considero, insisto, el mejor jugador del Real Madrid y el que más relevancia ha tenido en los títulos conseguidos por el conjunto blanco en los últimos años".

Para finalizar, Juanma Castaño decía: "Sé que me hablarán de los goles de Vinicius, pero lo que ha hecho Courtois para que el Real Madrid consiguiera las Champions y Ligas, me parece impresionante. Y dicho esto, Lunin es un portero de garantía. Pero Courtois es el mejor".