Se filtra el audio del VAR de la jugada del manotazo de Vini a Pozo en el área: "Vámonos al vivo"

Este domingo, la Federación Española de Fútbol publicó a través de las televisiones con derechos y en sus canales en redes sociales los vídeos de tres conversaciones entre el árbitro principal y el árbitro de VAR en las tres jugadas más polémicas del Real Madrid - Almería de LaLiga, disputado en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, hubo otra acción polémica más que atrajo la atención de muchos aficionados al fútbol en redes sociales y que fue analizada al detalle este mismo lunes por El Golazo de Gol: se trata de un manotazo que Vini, que buscaba el remate de un centro desde la derecha, propina al defensa del Almería, Pozo.

El VAR no mandó revisar esa jugada. Pero este lunes, la sorpresa se producía al hacerse pública la conversación entre el árbitro de campo, Hernández Maeso, y el árbitro del VAR, Hernández Hernández.

Y no se ha hecho pública por decisión de la Federación, sino porque el audio se ha filtrado al streamer Gerard Romero, que lo ha compartido y lo ha comentado en su canal de Twitch.

- Hernández Hernández: posible falta en ataque, quiero verla. ¡Uf! Quiero verla en corto.

- Hernández Maeso: Saque de meta. Para mí, es forcejeo entre los dos, se queja en la cara pero no veo nada más.

- H.H: Cuando se lo va a quitar con el brazo, al bracear le golpea. Cuando se lo va a quitar de en medio, le bracea y le golpea en la cara, ¿vale?

- H.M: (hablando con los jugadores) Un momentito.

- H.H: Vámonos al 'vivo'.

Y ahí termina la conversación. Hernández Hernández dice que el partido siga tras revisar la jugada.

Tranquilidad en el CTA por la jugada

El Comité Técnico de Árbitros, según ha podido saber la Cadena COPE, ha iniciado una investigación para saber cómo se ha filtrado ese audio, que no es de una revisión y por lo tanto no tenía por qué haberse publicado.

??El CTA ya baraja varias hipótesis sobre la filtración del audio del VAR a Gerard Romero



??La preocupación es por la FILTRACIÓN pero NO por el contenido del audio pues se considera desde la comisión técnica que NO ERA una acción revisable…



Sin embargo, pese a la filtración, en el CTA no hay ninguna preocupación por el contenido del audio porque consideran que se trata de una jugada que no es revisable, porque habría sido tarjeta amarilla a Vini y no tarjeta roja. Otra cosa es que la jugada hubiera terminado en gol: entonces sí sería revisable, como en la jugada del manotazo a Bellingham.