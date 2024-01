La dura crítica de Freixa a Xavi por sus quejas sobre el arbitraje al Real Madrid: "Ni ha visto"

Casi 48 horas han pasado ya desde que se disputara el polémico encuentro en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Almería, que se acabó llevando el equipo blanco por 3-2, gracias a un gol de Dani Carvajal en el minuto 99, y tras ir perdiendo 0-2 al descanso.

Las opiniones sobre lo ocurrido se siguen sucediendo y anoche se pasó por El Partidazo de COPE el que fuera candidato a la presidencia del Barcelona, y ex miembro de la directiva catalan, Toni Freixa, que analizó con contudencia las palabras del técnico Xavi Hernández al término de su partido ante el Betis y donde cargó sobre la polémica del Bernabéu.

"Un encuentro que ni ha visto", señaló Toni Freixa junto a Juanma Castaño. Un argumento que podrás escuchar en el audio que aparece a continuación.

El Fútbol Club Barcelona jugó el pasado domingo después del partido de su eterno rival.Los de Xavi Hernández consiguieron una trabajada victoria en el estadio Benito Villamarín ante el Betis por 2-4.

Un choque que dominó con claridad con el 0-2, pero los locales empataron a 2-2, y no fue hasta los minutos finales cuando el tanto deJoao Félix, y el tercero de Ferran Torrespara completar el 'hat-trick', acabara por decantar el choque de lado culé.

La sorpresa estuvo en la rueda de prensa de Xavi al término del partido. A pregunta de nuestra compañera Helena Condis, el técnico de Terrasa dejó unas polémicas declaraciones que están dando mucho que hablar.

"Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, es la buena, muy buen periodista además. Y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo", dijo.

"Yo ya lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban. A continuar trabajando, quedan 18 partidos y hasta donde nos llegue. Hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy. Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Raphinha en Vallecas, el gol de Joao Félix en Granada que llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades", añadió.

Críticas a Xavi

Una vez conocidas las declaraciones de Xavi, hay gente que se ha mostrado en contra del técnico del Barcelona. El pasado domingo, durante El Tertulión de los domingos, Manolo Lama cargó durante contra Xavi y calificó de "vergüenza" sus palabras y se llegó a preguntar si era susceptible de ser sancionado. En el siguiente audio podrás escuchar la opinión de Manolo Lama

Anoche, como decimos, estuvo Toni Freixa en El Partidazo de COPE hablando de toda la polémica arbitral del fin de semana y también se hizo eco de las declaraciones de Xavi.

Freixa comenzó argumentando que todo el tema del arbitraje le aburre y lanzó un mensaje en contra de aquellos que creen en la conspiración y en la "competición corrupta".

En relación a la polémica del Bernabéu, evitó cualquier discursión al señalar que "se podría haber equivocado, pero cada uno tiene su opinión" y lamentó que ahora "estamos asistiendo a una lucha de trincheras donde una trinchera acusa a la contraria de condicionar y predeterminar la competición".

Y en este punto apunta a Xavi y es muy duro con el entrenador blaugrana: "Me avergüenza que se ponga a hablar de un partido que ni siquiera ha visto, supongo que se lo habrá dicho el de prensa".

