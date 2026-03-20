Las dudas de Juanma Castaño con la convocatoria de Luis de la Fuente: "Joan García es buenísimo, pero se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo..."

La próxima lista de convocados de Luis de la Fuente que dará este viernes para el amistoso de la Selección Española contra Serbia está generando una gran expectación. En medio de un escenario marcado por las bajas y los posibles regresos, la portería se ha convertido en el principal foco de debate ante la posible inclusión del guardameta del FC Barcelona, Joan García. Una situación que ha analizado Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Una convocatoria marcada por las ausencias

Este viernes, el técnico riojano ofrecerá la que es la última convocatoria antes de la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El parón internacional, que solo cuenta con el amistoso ante Serbia en Villarreal, estará condicionado por la ausencia de jugadores fijos en sus esquemas como Mikel Merino, Fabián Ruiz, Nico Williams o Samu, todos ellos por lesión.

EFE CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 03/01/2026.- El guardameta del Barcelona Joan García al finalizar el partido de la jornada 18 de LaLiga entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, este sábado en el RCDE Stadium. EFE/Siu Wu

Estas bajas abren la puerta a nuevas caras, pero la gran duda reside en la portería. La posible primera llamada a Joan García obligaría a prescindir de uno de los tres porteros habituales: Unai Simón, David Raya o Alex Remiro. Todos ellos se encuentran en un gran momento de forma, lo que convierte la decisión en un auténtico rompecabezas para De la Fuente.

La reflexión de Juanma Castaño

Sobre este tema, Juanma Castaño ha señalado el alto nivel de los guardametas españoles. "A mí me parece buenísimo, pero se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España...", ha comentado el comunicador, apuntando a la situación de los tres porteros que han sido habituales en las últimas listas.

No ves a ninguno que digas 'tú, es que está para quitarlo'" Juanma Castaño

Castaño considera que, pese a la calidad, no hay un portero que se imponga claramente sobre los demás, lo que alimenta la discusión. Sus palabras, "No ves a ninguno que digas tú, es que está para quitarlo", reflejan la encrucijada del seleccionador: mantener el bloque o apostar por un talento emergente como Joan García en una decisión compleja.

X - ATHLETIC Unai Simón, durante el Rayo-Athletic

Otros frentes abiertos en la lista

Más allá de la portería, se espera el regreso de jugadores importantes como Rodri Hernández y Lamine Yamal. Las ausencias en el centro del campo podrían dar una oportunidad a nombres como Alberto Moleiro o Beñat Turrientes, mientras que en la delantera, ante las bajas de Williams y Aghehowa, podrían aparecer Víctor Muñoz o Jorge de Frutos.

En la línea defensiva, la novedad podría ser Marc Pubill, quien le ha ganado el puesto a Robin Le Normand en el Atlético de Madrid. También está en el aire la vuelta de Dani Carvajal, ya recuperado pero con poca participación reciente en el Real Madrid, lo que añade más intriga a la esperada lista del seleccionador nacional.