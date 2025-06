El hartazgo de Jaime Ugarte con el culebrón de Nico Williams y el Barcelona: "A los pies de los caballos"

Este viernes, el diario 'Sport' informaba de un encuentro entre Deco y el representante de Nico Williams para explorar el posible fichaje del extremo del Athletic y acercar posturas tras el culebrón del verano pasado

Además, Víctor Navarro contaba e sus redes sociales que esa reunión se celebró por petición del propio Nico Williams, que estaría dispuesto a jugar en el Barça. Aunque el equipo azulgrana, por el momento, va con calma después de lo ocurrido hace un año y sigue estando interesado en Luis Díaz, jugador del Liverpool que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del ataque.

LA REACCIÓN DE LA AFICIÓN DEL ATHLETIC

En el Partidazo de COPE pudimos escuchar la opinión de varios seguidores del Athletic sobre este asunto. Nuestro compañero Álvaro Rubio preguntó a algunos aficionados, que mostraron su hartazgo con el culebrón y que esperan que se resuelva cuanto antes. "A mí es que me aburre ya este tema de Nico Williams, eh. Todos los veranos igual", decía uno de ellos.

"Si te vas, vete ya. O déjalo claro, o me quedo o me voy"; "Es una historia que nunca acaba"; "Si quiere ir, que se vaya. Si no quiere jugar, pues nada, que paguen por él y se marche. De peores hemos salido, ¿no?", fueron otras de las opiniones que se escucharon.

Otro seguidor pidió que no se fuera al Barça: "No me importa que vaya a Arsenal, al Bayern o al Chelsea. ¿Dónde no quiero que vaya? Al FC Barcelona".

Y un último aficionado del Athletic se mostraba directamente "cansado" . "Yo paso de estar otro verano nervioso de si se va, si se queda... Cansa un poquito a la afición y convendría que Nico se pronunciara de alguna forma para dejar tranquilos a la gente que le sigue", aseguraba.

EL HARTAZGO DE JAIME UGARTE

Joseba Larrañaga preguntó en El Partidazo de COPE a Jaime Ugarte si él también está cabreado y cansado de todo este tema entre Nico Williams y el Barcelona y el comentarista dejaba clara su postura.

Nico Williams celebra con su hermano Iñaki Williams un gol del Athletic

"Es un poco sensación de hartazgo. Y lo que no comprendo es la manera de negociar que tiene el Barcelona, porque solo ha faltado que hubieran grabado la conversación y la hubieran publicado", empezaba diciendo.

Y añadía seguidamente: "Es decir, tienen una reunión, se supone de cierta seriedad y con esta actitud de contarlo todo parece está todo hecho. También hemos escuchado que han hablado Nico y Lamine para que subiera la foto. Y si esa es la manera que tienen de negociar... lo que consiguen es poner al jugador a los pies de los caballos".

Joseba Larrañaga, por su parte, decía: "En este caso el Barça se lava las manos diciendo que ha llamado Nico Williams". Comentario al que Jaime Ugarte respondía preguntándose quién es el que filtra todas estas negociaciones y el motivo por el que lo hace.

