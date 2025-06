"No me importa que Nico Williams vaya al Arsenal, al Bayern o al Chelsea, dónde no quiero que vaya es al Barcelona"

Este viernes se produjo una reunión entre el agente de Nico Williams y Deco. Noticia adelantada por el diario Sport y confirmada por nuestro compañero Víctor Navarro.

Según ha podido saber el propio Víctor, tras la reunión en Barcelona entre el agente de Nico y Deco, en el Barça les queda claro que Nico tiene muchas ganas de jugar en el club blaugrana después de escuchar a su agente. Reunión que por cierto ha sido a petición del propio jugador del Athletic.

Tra lo ocurrido con el propio Nico el verano pasado, en el Barça van con calma y dicen que es una primera toma de contacto. No quieren acelerarse. Su objetivo era Luis Díaz, pero esto lo puede cambiar todo, en el Barça a esta hora mantiene a Luis Díaz como objetivo número 1 porque a Flick le gusta más al cubrir las tres posiciones en ataque.

El miedo del Barça es que el Liverpool, después de la cantidad que han pagado por Wirtz, quieran más de 60 millones por Luis Díaz. El Barça no pagará tanto y saben que la cláusula de Nico es de 58 millones de euros. Cabe recordar que la anterior reunión fue el pasado verano en Zaragoza.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Nico Williams, durante un partido del Athletic esta temporada.

post de lamine yamal

Al poco de conocer la noticia de la reunión por Nico Williams, Lamine Yamal compartió en Instagram una imagen de ambos juntos abrazados en la selección española.

Lo que ha podido dejar claro el día de hoy es que Nico quiere ir al Barça y quiere saber si el Barça le quiere antes de responder al Bayern o renovar su contrato en Bilbao.

INSTAGRAM - lamineyamal Lamine Yamal y Nico Williams

la opinión de la afición

Nuestro compañero Álvaro Rubio ha recogido la opinión de seguidores rojiblancos sobre este asunto, y la verdad es que la mayoría están hartos con el asunto y esperan que se resuelva cuanto antes: "A mí es que me aburre ya este tema de Nico Williams, eh. Todos los veranos igual".

"Si te vas, vete ya. O déjalo claro, o me quedo o me voy"; "Es una historia que nunca acaba"; "Si quiere ir, que se vaya. Si no quiere jugar, pues nada, que paguen por él y se marche. De peores hemos salido, ¿no?", fueron otras de las opiniones que se pudieron escuchar.

Athletic Club Nico Williams

Otro por ejemplo pidió que no se fuera al Barça: "No me importa que vaya a Arsenal, al Bayern o al Chelsea. ¿Dónde no quiero que vaya? Al FC Barcelona".

"Yo paso de estar otro verano nervioso de si se va, si se queda... Cansa un poquito a la afición y convendría que Nico se pronunciara de alguna forma para dejar tranquilos a la gente que le sigue", la última opinión del aficionado.