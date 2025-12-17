Feliciano, nuevo fichaje de El Partidazo de COPE

Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open desde 2017, se ha convertido este miércoles en nuevo comentarista de El Partidazo de COPE. Un cargo como cabeza visible del Masters 1000 de la capital que comparte desde hace pocos días con Garbiñe Muguruza.

El exjugador español inició su carrera en 1997 y colgó la raqueta en 2023 con un total de 13 títulos en sus vitrinas y 4 Copa Davis, que conquistó con España en 2008, 2009, 2011 y 2019.

Feliciano participará en las tertulias del programa que dirige Juanma Castaño y ha hecho su debut analizando la noticia del día. La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, que se unieron en 2018 cuando el murciano empezaba su carrera. Una separación que han anunciado tanto el tenista como el técnico con sendos comunicados en sus redes sociales.