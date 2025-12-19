COPE
El Laporta más encendido carga contra el Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

Joan Laporta estalla contra el Real Madrid y su televisión durante el discurso en la cena de Navidad del Barcelona

Joan Laporta, presidente del Barcelona, durante un acto institucional reciente

Joan Laporta, presidente del Barcelona, durante un acto institucional reciente

Publicado el - Actualizado

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, cargó contra Florentino Pérez y el Real Madrid durante un acalorado discurso este jueves en la cena de Navidad del club azulgrana, y le recordó al eterno rival que el "Barça vuelve a estar fuerte". 

"Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, a quienes son artífices de campañas permanentes de desprestigio a nuestro escudo y de nuestras esencias. Eso no lo vamos a permitir", dijo Laporta, hablando de la "envidia" que despiertan en la capital en un tono cada que fue ganando contundencia y volumen.

"Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; son estos que tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente", añadió, sin mencionar al eterno rival esta vez.

Laporta agradeció a los presentes que el club azulgrana vuelve a estar "fuerte", además de desear un 2026 con títulos. "A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del campo. Mientras ellos destruyen, intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán, nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça", afirmó.

