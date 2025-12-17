Bombazo en el tenis: Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero rompen

Bombazo en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han roto su vinculación y el murciano y el alicantino no seguirán trabajando juntos en el año 2026. La pareja creada en 2018, cuando Alcaraz era apenas un niño de 15 años, consiguió llegar hasta la cima del tenis, pero ahora separa sus caminos con el de El Palmar instaurado como número 1 del mundo y después de conquistar 24 títulos, seis de ellos Grand Slam.

El propio Carlos Alcaraz ha confirmado la noticia en sus redes sociales en un tweet en el que se despedía de un Ferrero con el que ha compartido 7 años de trabajo, viajes y torneos. Aún no se conoce quién será el nuevo entrenador del murciano, pero según informaba Marca, Samuel López será el que acompañe a Alcaraz en la gira por Australia que comenzará en unos días.

comunicado de alcaraz

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo. Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar.

@ATPTour_ES Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero tras ganar el US Open

Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando. Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.

Gracias por todo, Juanki!

ATP Alcaraz y Ferrero llegaron a alcanzar, juntos, el número 1 del ránking de la ATP.

títulos juntos

La pareja formada por Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han conseguido seis Grand Slam --Roland Garros (2), Wimbledon (2) y US Open (2)--, ocho Masters 1000, ocho ATP 500, dos ATP 250, una medalla de plata olímpica y permanecer en el número uno del ranking 50 semanas.