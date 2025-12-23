El presidente Gonzalo Prieto y el futbolista Pablo Martínez celebran en El Partidazo de COPE el Gordo de Navidad de La Bañeza FC

El equipo de fútbol de primera regional de León, La Bañeza FC, ha sido agraciado con 'El Gordo' de la Lotería de Navidad. El club ha repartido en total 291 millones de euros gracias a la venta de 670 décimos del número con el que llevaban jugando durante 17 años. La noticia ha supuesto un auténtico revulsivo económico y anímico tanto para el equipo como para la comarca.

EFE La Bañeza Fútbol Club celebran el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Una alegría inmensa para el club

El presidente de La Bañeza CF, Gonzalo Prieto, se ha mostrado abrumado por la avalancha de llamadas y felicitaciones en el programa El Partidazo de COPE. Prieto, que lleva un décimo premiado, ha expresado su enorme alegría por el reparto del premio: "Soy una persona humilde, lo poco que tengo es lo que he trabajado toda la vida". El presidente ha confirmado que todos los jugadores y el cuerpo técnico tenían décimos, ya que el club les entrega una serie de diez para su venta.

Les pido que sean prudentes, que tengamos los pies en el suelo y que la vida sigue igual" Gonzalo Prieto presidente de La Bañeza CF

La suerte económica se une a la buena racha deportiva del equipo, que acumula siete jornadas seguidas ganando y ocupa puestos de playoff. Prieto ha pedido prudencia a los suyos: "Les pido que sean prudentes, que tengamos los pies en el suelo y que la vida sigue igual". Aun así, la esperanza es que este "pelotazo económico" ayude a conseguir el objetivo de volver a la categoría que más años ha jugado el club, la Tercera División.

Un premio en un año difícil

Este premio llega en un momento especialmente delicado para la zona. Gonzalo Prieto ha recordado el impacto del cierre de la Azucarera, una empresa pionera que fue patrocinadora del club durante años. A esta difícil situación se sumaron los graves incendios que afectaron a la comarca durante el verano, para los que el club organizó un partido benéfico.

Todavía asimilándolo esto un poco" Pablo Martínez jugador de La Barñeza CF

La otra cara de la noticia la representa Pablo Martínez, futbolista del equipo. El jugador se enteró de la noticia mientras trabajaba y ha confesado estar "todavía asimilándolo". Martínez tiene un décimo compartido con su hermana que le compró su madre, ya que él no suele jugar. "Me lo compró mi madre, que si no, a dos velas me hubiera quedado", ha admitido entre risas.

El jugador ha explicado que él nunca vendía los décimos que le daba el club, por lo que sus amigos y su novia se han quedado sin premio. "Mi padre sí vendió los otros nueve", ha aclarado. Sobre la posibilidad de que algún compañero se haya quedado sin su décimo, ha comentado que "es una putada" y espera que todo el mundo cercano al club tenga su participación.