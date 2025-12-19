Nacho Peña: "Veo a Laporta más nervioso que nunca; ha llegado a un tono y un nivel dignos del Tercer Reich"

El tono de Joan Laporta, en su discurso durante la cena de Navidad con el club, cargando contra el Real Madrid y los mensajes que lanza el canal madridista contra el Barcelona, fue, en palabras de Juanma Castaño, "como no le hemos visto en los últimos años, incluidos los de su primer mandato".

Las palabras del presidente Laporta, que fueron reproducidas en El Partidazo de COPE de este jueves, no dejaron indiferencia entre los periodistas invitados por Castaño.

El más crítico y el más incisivo con Laporta fue Nacho Peña, quien comparó el tono del presidente azulgrana con algo "digno del Tercer Reich".

Peña percibe a Laporta "más nervioso que nunca". Cree que, cuando Laporta salió de los juzgados tras declarar por el 'caso Negreira', no estaba "con ganas de hacer bromitas, enternecedor, adorable, como sucede habitualmente", y que ahora, simplemente, "no está ni adorable ni enternecedor".

Lejos del tono desenfadado que le caracteriza habitualmente al presidente culé, para Peña, "hoy, cuando Laporta se pone delante de su gente, ha llegado a un tono y a un nivel dignos de un discurso del Tercer Reich. ¿No te ha parecido un tono y un nivel comparable con aquello? Porque a mí, sí", dijo dirigiéndose a un incrédulo Dani Senabre, que le preguntó a su compañero de tertulia si acababa de comparar a Laporta con Adolf Hitler.

Para Castaño, el tono de Laporta era más "el de un político que está en mitad de un mitin, que se viene arriba, ni Reich, ni nada", valoró.

NACHO PEÑA: "IGUAL LE HAN LLEGADO A LAPORTA UNAS IMÁGENES..."

Por otra parte, Nacho Peña cree que, con respecto a la referencia de Joan Laporta a las críticas de Real Madrid TV, "entiendo que es porque le han llegado las imágenes en las que hacen una compilación de cinco minutos con todas sus contradicciones en la declaración del otro día, cuando le hacían las preguntas. Entonces, entiendo que esté picado y que esté enfadado, porque es un vídeo espectacular".

Peña cree que Laporta, en ese resumen emitido por el canal oficial del club madridista "queda absolutamente retratado".