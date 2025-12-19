Juanma Castaño, sobre la tensión entre Real Madrid y Barcelona: "La guerra va a más y el lenguaje se está recrudeciendo; como haya un Clásico en enero con la Supercopa..."

La relación entre el Real Madrid y el Barcelona sigue alargando su momento de crisis. En el 'juego' de mensajes cruzados, especialmente, entre Florentino Pérez y Joan Laporta, el último en mover ficha fue el presidente del club blaugrana.

En la cena de Navidad del Barça, Laporta cogió el micrófono para proclamar un eufórico discurso contra el Real Madrid. Laporta se despachó a gusto contra los ataques que dice recibir del Real Madrid, de la televisión del club blanco, hasta el punto de encenderse y elevar el tono muy por encima de las proclamaciones públicas del máximo dirigente azulgrana.

Sin mencionar directamente a Florentino Pérez y al club madridista, Laporta comentó que "hay entidades" que confunden el poder con el despotismo, que son los que practican el cinismo con una "prepotencia desproporcionada", que tienen "un bodrio de televisión que solo vomita" mientras intoxican "de manera constante y permanente".

Y ante todas esas acusaciones, Laporta avisa de que el Barcelona vuelve a estar dentro y fuera del campo "mientras ellos destruyen e intentan borrar la historia del Barça", asegurando que "no lo van a conseguir", porque el club azulgrana "construye".

JUANMA CASTAÑO SE PRONUNCIA SOBRE LA 'GUERRA'

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, no reparó en calificar de "guerra" la tensión que sigue en aumento entre Real Madrid y Barcelona.

Para Castaño, "la guerra cada vez va a más" porque "cada día que pasa se está recrudeciendo el lenguaje" y cree que, lamentablemente, tendrá repercusión en el curso de ambos equipos: "Esto se va a notar en lo que queda de temporada, sin duda".

Por ese motivo, el periodista advierte del peligro más inmediato en el terreno deportivo: "Como haya un Clásico en enero, que puede haberlo en la Supercopa de España, veremos a ver cómo se afronta ese Clásico y la tensión que pueda haber antes del partido", dejó para la reflexión.