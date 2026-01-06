La estrella del Real Madrid que le "sobra" a Roberto Morales en el caso de que Gonzalo y Mbappé jueguen juntos: "Me sorprende que siempre se apunta Vinicius"

El Real Madrid, después de la 'manita' ante el Betis, mira ya a la Supercopa de España donde el jueves el equipo blanco se enfrenta al Atlético de Madrid en semifinales.

mbappé, nombre propio

Para la disputa de este primer título, Xabi Alonso no podrá contar con Mbappé. Como informó nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, su presencia ante el Atlético está descartada, y tendría muy dífícil su presencia en una hipótetica final.

La estrella gala, como confirmó el Real Madrid el pasado día 31 de diciembre, sufre un esguince en su rodilla izquierda.

En El Partidazo de COPE de este lunes, nuestro compañero Roberto Morales lamentaba que Mbappé tuviera que jugar partidos como el de Talavera y que eso haya acabado con estos problemas en su rodilla: "Lo primero que no entiendo es cómo no se le puso freno a Mbappé en el momento. Solo desde la necesidad de Xabi de aumentar su tiempo en el banquillo del Real Madrid, la necesidad que tenía de ganar para seguir con crédito, se puede justificar la presencia de Mbappé en algunos partidos que era totalmente innecesario".

EFE Kylian Mbappé genera una ocasión de gol frente al Talavera en la Copa del Rey

"Me parece que luego se arrepienten del número de partidos cuando va pasando la temporada, cuando llegan estas lesiones innecesarias o cuando llegan bajones de rendimiento y son en esos momentos de la temporada cuando tienen que descansar", añadió sobre este asunto.

gonzalo

El canterano fue protagonista ante el Betis con un 'hat-trick' y ya hay muchas voces que piden que Gonzalo juegue con Mbappé cuando el francés esté recuperado.

El propio Morales habló sobre el jugador que le sobra en el caso de que ambos jueguen juntos: "A mí me sorprende que siempre se apunta Vinicius. No sé muy bien la razón. Genera la misma inquietud en los opinadores que en la afición del Bernabéu, por lo que veo, porque si es un 4-4-2, a mí el que me sobra sería un centrocampista".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gonzalo y Mbappé celebrando un gol con el resto de sus compañeros en un partido del Real Madrid

Fue entonces cuando Morales puso el nombre de Bellingham encima de la mesa porque "no tiene una posición definida en el centro del campo".