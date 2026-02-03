"Está claro que el Real Madrid es un equipo que necesita hoy en día mucho trabajo de campo, el descanso que les ha dado Arbeloa lo entiendo desde el reseteo"

La decisión de Álvaro Arbeloa de conceder a la plantilla del Real Madrid dos días y medio de descanso tras el partido contra el Rayo ha encendido la polémica. La medida, que permite a los jugadores no volver a los entrenamientos hasta el miércoles a mediodía, ha sido el centro de un intenso debate en 'El Partidazo de COPE', donde Juanma Castaño ha planteado la cuestión a sus tertulianos, generando una clara división de opiniones.

La mayoría de los colaboradores, entre ellos Nacho Peña, Luis García, David Sánchez, Roberto Morales y Dani Xenabre, se ha mostrado en contra de las pequeñas vacaciones. En el lado opuesto, Joseba Larrañaga ha defendido la decisión del técnico madridista.

La tesis del 'reseteo' mental

Una de las voces que ha intentado encontrar una justificación a la medida es la de Nacho Peña, que se suma a la teoría que había apuntado a los males del Real Madrid esta temporada y que ha sugerido que la decisión obedece a una necesidad de recuperación anímica. "Yo solo lo entiendo desde el reseteo, porque necesita airearse, porque tienes un bloqueo mental", ha señalado, apuntando a que los problemas del equipo podrían no ser solo físicos o tácticos.

Una oportunidad de trabajo perdida

En la postura contraria, el argumento principal es la pérdida de un tiempo valioso para entrenar. Roberto Morales ha sido uno de los más críticos, recordando que Arbeloa "lleva 6 partidos en 20 días" y "no ha tenido tiempo de trabajar absolutamente nada de sus ideas sobre el campo". Tras el último encuentro contra el Rayo, estas dos semanas sin partidos entre semana se presentaban como la única oportunidad para corregir el rumbo.

Para Morales, el equipo es "el Xabi Alonso 2 en el Madrid, y tiene que hacer cambios, porque esto se ha demostrado que no funciona". Desperdiciar estos días es incomprensible cuando el propio cuerpo técnico lamenta la falta de tiempo para entrenar. "Es el momento de implantar el método que quiere implantar en el Real Madrid", ha insistido.

A esta crítica se suma la cuestión de la preparación física. Con la llegada de Pintus para mejorar este aspecto, los tertulianos se han preguntado cuándo se va a poder realizar ese trabajo específico si no es en estas dos únicas semanas limpias de partidos que tendrá el equipo en lo que resta de temporada.

Un mensaje a la afición y al vestuario

Más allá de lo deportivo, en la tertulia se ha planteado que la decisión podría tener lecturas internas. Miguel Ángel Díaz, 'Miguelito', ha sugerido que podría ser un mensaje de Arbeloa al vestuario para diferenciarse de Xabi Alonso, con quien los jugadores "protestaban" por la falta de descanso. Por otro lado, se ha señalado la importancia del gesto hacia una afición "cabreada, mosqueada, barra indignada", argumentando que incluso por imagen, los jugadores deberían haber acudido a Valdebebas antes de que la plantilla del Real Madrid vuelva a entrenar el miércoles.

La polémica también ha puesto el foco en el comportamiento de los jugadores, ya que como ha apuntado 'Miguelito', muchos aprovechan estos días para realizar viajes privados a destinos como "París, Milán, Londres o Dubái". El debate refleja el delicado equilibrio que busca el Real Madrid entre la necesidad de trabajo táctico y físico y la importancia de la desconexión para un vestuario que, según algunas voces, sufre de un "bloqueo mental".