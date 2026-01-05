La oferta millonaria que estaría preparando el Chelsea por Vinicius

El futuro de Vinicius vuelve a ser tema de debate después de lo ocurrido durante los últimos encuentros del Real Madrid en el Bernabéu.

En el encuentro de este domingo ante el Betis se escucharon pitos en el momento que fue cambiado. Hay que recordar también como acabó el año cambiando sus fotos de perfil con la camiseta de Real Madrid por la elástica de Brasil.

Además, en el famoso cambio del Clásico, las cámaras captaron cómo decía: "Me voy".

EFE Xabi Alonso y Vinicius se dan la mano tras la sustitución del brasileño durante el Real Madrid-Betis

Entre los posibles destinos de Vini estaba la opción de irse al fútbol árabe, pero durante las últimas horas, el medio británico The Guardian ha sacado la información de una posible oferta que estaría preparando el Chelsea por el brasileño de unas 135 millones de libras - casi 156 millones de euros -.

Este movimiento de Vinicius podría acabar con el joven inglés Adam Wharton en el equipo blanco si el Crystal Palace le permitiera marcharse este verano, sobre todo si participa en el Mundial, pero se enfrentaría a la competencia del propio Chelsea, el Manchester City, el Liverpool y el Manchester United.

La oferta millonaria que el Chelsea estaría preparando por Vinicius

Vinicius tiene contrato hasta 2027 y su renovación de momento se encuentra estancada. Si esto continúa así, el año que viene se podría ir gratis.