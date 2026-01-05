El Real Madrid quiere llevarse a la Supercopa a toda la plantilla, también a Mbappé, a la espera de evolución

Kylian Mbappé del Real Madrid CF observa durante el partido de la fase 6 de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y el Manchester City en el estadio Bernabéu

Seguramente muchos madridistas desean que esta semana Kylian Mbappé tenga una recuperación casi milagrosa para la Supercopa de España, que comienza este jueves para el equipo blanco.

Gonzalo se convirtió este domingo en el protagonista del ataque del Real Madrid frente al Betis, en ausencia del delantero francés como consecuencia de una lesión de rodilla, lo que le mantiene como seria duda para toda la competición esta semana en Arabia Saudí.

Los dos informadores del Real Madrid en Tiempo de Juego, Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz, coinciden en que la presencia de Mbappé frente al Atlético de Madrid en el partido de semifinales de este jueves está descartada.

Medios franceses concretaban tres semanas de baja porque Mbappé tenga afectado el ligamento. Y en el caso de llegar a la final y tener que jugarla, debería hacerlo con alguna infiltración. Cabe recordar que se conoció la lesión con el parte médico del pasado 31 de diciembre, por lo que aún quedaría bastante para tener al futbolista al cien por cien.

Según contó Melchor Ruiz, Mbappé este lunes se encontraba mejor, y con mejores sensaciones, pese a haber trabajado al margen del grupo. El francés quiere viajar y quiere estar con el resto de sus compañeros, y estar por si acaso.

Lo que es seguro es que, en ningún caso se le va a forzar porque, pese a que el Real Madrid se juegue un título, que consideran 'menor', cualquier riesgo innecesario puede complicar la lesión de su máximo goleador.

Tampoco se descarta que Xabi Alonso se lleve a Yeda a toda la plantilla: sanos y lesionados, por aquello de hacer equipo. Otra cosa sería la lista de disponibles para jugar. Pero, salvo Brahim Díaz, que sigue disputando con Marruecos la Copa, se espera que todos estén haciendo piña en Arabia Saudí.