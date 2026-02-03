Alcaraz desvela el consejo que le dio Roger Federer: "Un buen sabio me dijo que no puedes pensar de aquí a 15 años"

Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia en el tenis mundial. Tras conquistar el Open de Australia, el murciano se ha convertido en el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam. En una entrevista en El Partidazo de COPE con Ángel García, el de El Palmar ha reflexionado sobre su histórico triunfo y los desafíos que afronta.

La espina clavada de Australia

El propio Alcaraz ha confesado que deseaba especialmente este Grand Slam. Según ha explicado, Australia era un torneo "raro" para él, ya que, a pesar de llegar siempre en buena forma, nunca había logrado superar los cuartos de final. "Era una sensación rara, porque por tal y como me venía viendo, jugar era para hacer algo más", ha admitido el campeón.

Esa barrera autoimpuesta le sirvió de combustible para afrontar el reto con más determinación que nunca. "Eso me daba más motivación, más hambre, y yo creo que por eso tenía muchas ganas de ganar este", ha asegurado el tenista.

Alamy Stock Photo Carlos Alcaraz de España está en acción en el Grand Slam de tenis del Abierto de Australia 2026 en Melbourne Park

El sabio consejo de Federer

Preguntado por su futuro y la posibilidad de tener una carrera tan longeva como la de Nadal, Alcaraz ha desvelado un valioso consejo que recibió de Roger Federer. "Como un buen sabio me dijo, no puedes pensar de aquí a 15 años, tienes que pensar de aquí a los primeros 5 años. Cuando ya eso pase, pues piensa en los siguientes 5", ha contado.

Siguiendo esa filosofía, el murciano ha reconocido que ahora mismo no se ve compitiendo con 35 años, aunque no cierra ninguna puerta. "Quizás llegue el momento y siga con más ilusión que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita", una idea que ya había deslizado al hablar de su futuro en el tenis.

Alamy Stock Photo Roger Federer practica en el Rod Laver Arena antes de su aparición como invitado en la ceremonia de apertura, donde jugará contra otros ganadores anteriores del Abierto de Australia 2026 en Melbourne, Australia.

La admiración por Rafa Nadal

La presencia de Rafa Nadal en la grada durante la final hizo que el triunfo fuera "muchísimo más especial". Alcaraz ha dedicado unas palabras de profunda admiración hacia su ídolo: "Que Rafa me felicite, se alegre por mis triunfos, se alegre por mí, eso quiere decir la bellísima persona que es".

El joven campeón ha destacado la estrecha relación que mantiene con el balear, forjada especialmente en los Juegos Olímpicos. "Es un sentimiento increíble el poder decir que que hablo de tú a tú como como un amigo con él", ha expresado Alcaraz, cuyo impresionante palmarés ya invita a comparaciones con los más grandes.

Finalmente, en un momento de introspección, Carlos Alcaraz se ha preguntado a sí mismo si todo el sacrificio ha valido la pena, con una respuesta contundente: "Sí, que yo creo que todo lo que he sacrificado, todo el esfuerzo que he hecho ha merecido la pena". Unas palabras que reflejan la mentalidad de un campeón que también ha querido agradecer el apoyo de los aficionados, asegurando que "el triunfo también es de ellos".