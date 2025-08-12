La dura crítica de Gonzalo Miró a LaLiga por el Villareal-Barcelona: "Lo convierte en un deporte tremendamente injusto"

LaLiga mantiene su objetivo de disputar partidos oficiales fuera de España, una posibilidad que cada vez parece más cercana. Este lunes, la RFEF trasladará a la UEFA la petición del organismo presidido por Javier Tebas para llevar a Miami el Villarreal–Barcelona de la jornada 17, previsto para el 20 de diciembre.

La Junta Directiva de la Federación ya ha celebrado una reunión e iniciado los trámites administrativos y legales necesarios para obtener la autorización, que deberá recibir el visto bueno de la Asamblea.

Sí UEFA y FIFA aprueban la propuesta, el encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para más de 65.000 espectadores. El evento supondría un importante impacto económico y mediático, ya que sería la primera vez que un partido oficial de LaLiga se dispute fuera de España, abriendo la puerta a futuros encuentros internacionales en otras sedes.

la opinión de gonzalo miró

En El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró mostró su rechazo a la idea de jugar el partido fuera del país. El periodista considera que es injusto y que aleja el fútbol de su verdadera esencia: “A mí el fútbol es un deporte que me apasiona, pero aborrezco enormemente el modelo de negocio que lo sustenta. Me parece que lo convierte en un deporte tremendamente injusto, que vive en una burbuja sin saber hasta dónde va a llegar. Se mantiene por la afición que genera: a la gente le encanta jugarlo, verlo y disfrutarlo. Y no es solo en España, pasa en muchos países del mundo”.

Pablo Gavi (FC Barcelona) controla el balón ante la defensa de Eric Bailly (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre FC Barcelona y Villarreal CF en el Estadio Olímpic Lluís Companys, el 18 de mayo de 2025 en Barcelona, España.

No obstante, Miró dijo comprender el argumento de LaLiga, que busca generar más ingresos para que los clubes puedan gastar más en fichajes y competir con otras ligas: “Entiendo que LaLiga quiera generar más recursos para dotar a los equipos de más dinero, para gastar más en fichajes, para que los futbolistas ganen más y competir con otras ligas que ya lo hacen”.

Para concluir, el periodista advirtió que este modelo beneficia sobre todo a jugadores y representantes, no a los aficionados: “Quienes ganan realmente son los jugadores y los representantes. Muchos propietarios de clubes incluso pierden dinero. En España, con el control financiero, menos, pero en la Premier sí ocurre. Creo que así se terminará perdiendo al aficionado real, porque dejas de cuidar al que va al campo, al que es del Villarreal desde pequeño”.

