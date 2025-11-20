Courtois, en El Partidazo de COPE: "El asunto de Vinicius en el Clásico queda cerrado, todos en un partido de alta tensión podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois se pasó este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE donde habló de diferentes asuntos de la actualidad blanca.

xabi alonso

La figura de Xabi Alonso fue cuestionada antes de este parón de selecciones debido a los resultados del equipo blanco en los últimos partidos. Una derrota en Liverpool y un empate en Vallecas. A pesar de ello, el Real Madrid es líder en Primera y está dentro del top-8 en la Champions League, pero pesan factura esa derrota de Anfield y la abultada en el Metropolitano ante el Atlético por 5-2.

EFE Xabi Alonso, tras el empate en Vallecas

A pesar de todo lo que se ha hablado sobre el tolosarra, Courtois aseguró que "hay buena relación con el entrenador".

"En el vestuario siempre habrá gente descontenta por no jugar tanto. En nuestro equipo todo se habla de cara", añadió el guardameta belga.

lamine yamal

Una persona analizada durante la entrevista fue el jugador del Barcelona Lamine Yamal tras las palabras del blaugrana en las previa del último Clásico. Para Courtois, esas palabras "calentaron un poco el partido".

Sobre ese Clásico, el guardameta también reconoció que "necesitábamos ese ambiente y ese fuego a través de un enemigo" y añadió que "ellos cuando han ganado tampoco nos han respetado".

vinicius

Además, Juanma Castaño le preguntó a Courtois por lo ocurrido con Vinicius en ese Clásico y el enfado tras ser cambiado por Xabi Alonso. Courtois confesó que está todo arreglado y que no hay ningún problema: "Está cerrado, aceptado, ha pedido perdón y ya está y hemos seguido adelante".

EFE Huijsen, junto a Vinicius en un entrenamiento del Real Madrid

"Creo que ahí no hubo ningún problema y al final todos somos humanos y todos en un partido de alta tensión y alta adrenalina podemos reaccionar de alguna manera que quizás luego te arrepientas y eso me ha pasado a mí, le habrá pasado otra gente. Yo creo que al final ha pedido perdón a todo el equipo, a todo el cuerpo técnico y ahí queda cerrado para todo el equipo", zanjó la polémica.